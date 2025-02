Οι Απόκριες είναι εδώ, όπως και εσείς είστε εδώ στην Αθήνα, αφού δεν καταφέρατε να φύγετε το τριήμερο. Αλλά δεν χρειάζεται να τα βάψετε μαύρα. Αντίθετα, φορέστε ο, τι πιο λαμπερό και πολύχρωμο βρείτε και γλεντήστε με την ψυχή σας.

Εξάλλου, στην πόλη διοργανώνονται πολλά πάρτι που υπόσχονται να διασκεδάσετε με την ψυχή σας. Παρακάτω σάς έχουμε ενδεικτικά τέσσερα αποκριάτικα πάρτι για αξέχαστες Αποκριές.

Gazarte Carnival 2025

Ετοιμαστείτε για ένα αποκριάτικο ταξίδι στα αξέχαστα ‘90s! Την Κυριακή 2 Μαρτίου, έρχεται το πιο εκρηκτικό αποκριάτικο πάρτι της χρονιάς, γεμάτο μουσικές από τη δεκαετία της νοσταλγίας, των neon lights και των αλησμόνητων hits! Εμπνευστείτε από τις Spice Girls, τον Michael Jackson, τους Guns N’ Roses και άλλους μουσικούς θρύλους της εποχής, φορέστε τα πιο εμβληματικά ‘90s outfits και μπείτε σε ρυθμούς non-stop party!

Στο Ground Stage, ο ανατρεπτικός Πάνος Μουζουράκης έρχεται για ένα μεγάλο πάρτι-σόου που θα κλείσει το Τριώδιο! Με ανατρεπτική διάθεση, νέες διασκευές, ενορχηστρώσεις και απρόβλεπτους αυτοσχεδιασμούς, ο αγαπημένος καλλιτέχνης και η μπάντα του θα μας κάνουν να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε non-stop! Την ίδια στιγμή, οι The Swingin’ Cats ανεβαίνουν στη σκηνή του Roof Stage και φέρνουν μαζί τους την πιο χορευτική διάθεση! Με ξεσηκωτικές swing, rock ‘n’ roll και pop επιτυχίες, θα μας κάνουν να χορέψουμε ασταμάτητα. Ο Γιώργος Ζερβός, ως frontman του σχήματος, θα δίνει το σύνθημα για ένα μουσικό rollercoaster γεμάτο ενέργεια και ανατροπές!

Το πάρτι όμως δεν σταματά, γιατί τη σκυτάλη παίρνουν οι DJs του Gazarte με ξέφρενους καρναβαλικούς ρυθμούς, που δύσκολα θα μπορέσετε να αντισταθείτε! Ετοιμαστείτε να χορέψετε με Britney Spears, να τραγουδήσετε με Backstreet Boys, να ραπάρετε με 2Pac και να ροκάρετε με Nirvana!

Βγάλτε από τη ντουλάπα τα πιο εμβληματικά ‘90s outfits, φορέστε τα πιο funky αξεσουάρ και ετοιμαστείτε για το απόλυτο throwback!

Πότε: Κυριακή 2 Μαρτίου

Ώρα προσέλευσης: 20:30

Ώρα έναρξης: 21:30

Προπώληση: more.com

Πού: Gazarte – Βουτάδων 32-34, Γκαζι

Locomondo Live Party Maske – Κύτταρο

Απόκριες, χωρίς «Loco Party», γίνεται; Δεν γίνεται!!! Γι’ αυτό και έναν χρόνο μετά από τον διπλό ..καλό χαμό, η πιο αγαπημένη και χιλιοτραγουδισμένη… «συμμορία» της ελληνικής μουσικής σκηνής, επιστρέφει στον τόπο του… χαρτοπόλεμου με δυο back to back Μασκέ Παρτάρες και κάνει αυτό που ξέρει να κάνει καλά… να μας παίρνει το μυαλό και την καρδιά και να μας μεταμφιέζει στον καλύτερο εαυτό μας σε μια μαγική Αποκριάτικη Αληθινή Γιορτή!!

Ετοιμαστείτε, λοιπόν, για… ένα πολύχρωμο πανδαιμόνιο χορού τραγουδιού και τρέλας, με τους Locomondo στη σκηνή να γιορτάζουν 20+ χρόνια και να «εκτοξεύουν»… σερπαντίνες και όλα τα λατρεμένα τους τραγούδια στον αέρα..!!

Πότε: Κυριακή 2 Μαρτίου

Ώρα προσέλευσης: 21.00

Ώρα έναρξης: 22.00

Προπώληση: more.com

Πού: Κύτταρο – Ηπείρου 48 & Αχαρνών

Trashformers – Διπλή Ταρίφα! – Fuzz

Αθήνα… Σάββατο βράδυ…. Απόκριες… Επιλογές Α – ΠΕΙ – ΡΕΣ…! Και πού να πρωτοπάει κανείς… Πού είναι άραγε το μέρος που θα γίνει… «η φάση»; Οι Trashformers μάς προσκαλούν σε μια νυχτερινή, καρναβαλική, τρελιάρικη βόλτα στην πόλη… Την πόλη του Φωτός! Την αιώνια πόλη… Την πόλη που δεν κοιμάται ποτέ! Την Αθήνα…

Στο φετινό show τη γυρίζουμε ολόκληρη, με ένα taxi, από άκρη σε άκρη! Πολλές διαφορετικές γειτονιές της Αθήνας, κάθε μία με τον χαρακτηριστικό της ήχο! Και φέτος, το θέμα θα είναι «Videoclip», δηλαδή ντυθείτε όποιος χαρακτήρας, ρόλος, τραγουδιστής, performer, αισθητική, κτλ, κτλ, κτλ από κάποιο αγαπημένο μουσικό video. Ουσιαστικά ό,τι θέλετε αρκεί να παραπέμπει σε κάποιο μουσικό video clip.

Παραδείγματα στολών:

Thriller – Michael Jackson / κλάσσικ και άμεσα αναγνωρίσιμο

Oops I did it Again – Britney / αν σας ταιριάζει το κόκκινο…

Everybody – BSB / ιδέα για ομαδική πολλών ατόμων

Wild Dances – Ruslana / αν έχετε άγρια ένστικτα για τη νύχτα!

Firestarter – Prodigy / δυνατή στολή!

Gucci Φόρεμα – Μαζώ / αν έχετε γουνάκι εύκαιρο

Όπως κάθε χρόνο, ανταμείβεται η δημιουργικότητα, οι έξυπνες ιδέες, οι αστείες εκτελέσεις. Φυσικά τον τελικό λόγο τον έχει ο κόσμος!

Πότε: Σάββατο 1η Μαρτίου

Ώρα έναρξης: 23:00

Προπώληση: more.com

Πού: Fuzz Live Music Club, Πειραιώς 209 & Πατρ. Ιωακείμ 1, Ταύρος

Γκιντίκι και Banda Entopica «Αποκριά Εντίσιον» – Κύτταρο

Εδώ, ετοιμαστείτε για ένα γλέντι επικών διαστάσεων, που έχει γίνει θεσμός. Αυτή τη φορά, στην καρδιά των Αποκριών (!) και τα… ευκόλως εννοούμενα παραλείπονται..

Το Σάββατο φορέστε άνετα ρούχα και παπούτσια και όόότι σας κάνει κέφι … and let the γλέντι begin!

Πότε: Σάββατο 1η Μαρτίου

Ώρα έναρξης: 20:30

Προπώληση: more.com

Πού: Κύτταρο Live, Ηπείρου 48 & Αχαρνών