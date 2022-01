Η πρώτη γνωριμία με τον Peacemaker ήταν στην ταινία The Suicide Squad 2, έχοντας στοιχεία ενός πολύπλευρου χαρακτήρα, κάτω από τους λεονταρισμούς και την επίτευξη ειρήνης «πάση θυσία». Στην ομότιτλη σειρά του HBO Max, επιτέλους γνωρίζουμε καλύτερα τον άνθρωπο, Christopher Smith, πίσω από το αστραφτερό κράνος.



Η εξιλέωση για αυτόν εξακολουθεί να είναι πολύ μακριά. Όμως, στα τρία πρώτα επεισόδια γνωρίζουμε καλύτερα τον χαρακτήρα αιτιολογώντας την ύπαρξη δική του σειράς – spinoff. Παράλληλα, ξεκινά μια νέα εποχή για τη Warner Bros με ένα συναρπαστικό τρόπο.

Στα τρία πρώτα επεισόδια της πρεμιέρας «A Whole New Whirled», «Best Friend, for Never» και «Better Goff Dead» βλέπουμε τον Smith να αναλαμβάνει πάλι δράση υπέρ πατρίδας. Δεν είναι ο ίδιος που γνωρίσαμε κινηματογραφικά. Τα συμβάντα της ταινίας τον έχουν επηρεάσει καθοριστικά και έτσι βρίσκει τον εαυτό του απρόθυμα να κάνει αυτό που τον διατάζουν για να παραμείνει έξω από τη φυλακή, ενώ προσπαθεί να διαχειριστεί τις συνέπειες των πράξεών του.

Υπάρχει μπόλικη δράση στην πρεμιέρα. Το Peacemaker μοιάζει σαν να έχει ένα μεγάλο μπάτζετ, φέρνοντας ένα πρωτότυπο αποτέλεσμα για τα τηλεοπτικά δεδομένα. Το στυλ χιούμορ του Gunn, δημιουργού της σειράς, σαφώς δεν είναι για όλα τα γούστα αν και εδώ είναι λίγο διαφορετικό από αυτό του Suicide Squad. Μέχρι στιγμής είναι μια πολύ αστεία σειρά, που αξιοποιεί καταπληκτικά χιουμοριστικές σκηνές και οπτικά αστεία, που θα σε κάνουν να γελάσεις.

Tα 3 πρώτα επεισόδια του Peacemaker διαμορφώνουν πολύ όμορφα το ύφος της σειράς. Επίσης με έξυπνο τρόπο μαθαίνουμε εξ αρχής την αποστολή του Smith κεντρίζοντας το ενδιαφέρον για τα προσεχή επεισόδια. Στη παρούσα φάση οι αντίπαλοι δεν είναι αντάξιου επιπέδου. Αν και δεν είναι λάθος τη σειράς καθαυτής, η WarnerBros. δεν συνδέει ούτε αξιοποιεί το DCU και το Peacemaker καλείται να σταθεί μόνο του.

Αξίζει να αναφερθεί ότι το Peacemaker έχει από τους καλύτερους τίτλους αρχής στην τηλεοπτική ιστορία. Εξίσου αστείοι και περίεργοι ταιριάζουν ιδανικά στο στυλ της σειράς.

Το καστ της σειράς

Ενώ ο δημιουργός και σκηνοθέτης της σειράς αξιοποιεί επαρκώς το DCEU, η σειρά ξεχωρίζει εν μέρει και χάρη στον πρωταγωνιστή της, τον John Cena, στον ομότιτλο ρόλο. Αυτή είναι αναμφίβολα η καλύτερη υποκριτική ερμηνεία του πρώην παλαιστή έως τώρα, δίνοντας τη δυνατότητα να γνωρίσουμε καλύτερα τον Smith, πέραν των κωμικών σκηνών του. Ο Cena μοιάζει σαν να του βγαίνει φυσικά όλο αυτό, αποδεικνύοντας ότι είναι γεννημένος γι’ αυτό τον ρόλο. Το υπόλοιπο καστ απαρτίζεται από τόσο ετερόκλητους χαρακτήρες που έχει αρκετό ενδιαφέρον να δούμε πώς και αν θα συνεργαστούν, ώστε να φέρον εις πέρας την αποστολή.

Παρόλα αυτά, μπορείτε να απολαύσετε τη σειρά Peacemaker με τα δικά της προσόντα και σίγουρα θα σας αρέσουν πολλά. Αν και δεν είναι κάποια πρωτοποριακή σειρά για τις μεταφορές της DC Comics στο HBO Max,έχει τις δυνατότητες να ξεχωρίσει. Επίσης βλέπουμε επιτέλους ένα σύμπαν εκτός Gotham City ή Metropolis.

Η άποψη του Lordoftheseries.gr

Το Peacemaker ήδη από τη πρεμιέρα του αποδεικνύει απαραίτητο για τους fans του The Suicide Squad. Η ερμηνεία του John Cena και οι ξεχωριστοί τίτλοι αρχής ήδη μας κέρδισαν και μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί η σειρά στη συνέχεια.

To Peacemaker αποτελείται από 8 επεισόδια που θα προβάλλονται εβδομαδιαίως κάθε Πέμπτη.