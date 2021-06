Πέντε χρόνια μετά το «Άγρυπνοι στο Σιάτλ» (1993), το ασταμάτητο τρίδυμο των Τομ Χανκς, Μεγκ Ράιαν και Νόρα Έφρον, ένωσαν και πάλι τις δυνάμεις τους για την δημιουργία της ταινίας «Έχετε μήνυμα στον υπολογιστή σας». Μια ρομαντική κομεντί που σημείωσε μεγάλη επιτυχία στο box office κερδίζοντας συνολικά 250.821.495 δολάρια. Παρακάτω θα μάθετε τρεις συναρπαστικές αλήθειες που σίγουρα δεν γνωρίζετε για την διαχρονική ταινία.

Η ταινία είναι βασισμένη σε ένα ουγγρικό έργο του 1936

Το «Parfumerie» γράφτηκε από τον Miklos Laszlo και μιλά για δύο συναδέλφους που διαφωνούν σε ένα κατάστημα δώρων στη Βουδαπέστη, χωρίς να έχουν συνειδητοποιήσει ότι είναι φίλοι δια αλληλογραφίας. Το έργο προσαρμόστηκε για την οθόνη δύο φορές πριν τη δημιουργία του «Έχετε μήνυμα στον υπολογιστή σας», μία φορά ως το «The Shop Around the Corner» (1940) με πρωταγωνιστή τον Τζέιμς Στιούαρτ και πάλι ως το μιούζικαλ «In the Good Old Summertime» (1949) με πρωταγωνίστρια την Τζούντι Γκάρλαντ.

Η Μεγκ Ράιαν δεν είχε υπολογιστή μέχρι να πρωταγωνιστήσει στην ταινία

«Πήρα τον πρώτο μου υπολογιστή όταν έκανα την ταινία», έχει δηλώσει χαρακτηριστικά η Ράιαν στο Vanity Fair, συμπληρώνοντας ότι «νομίζω ότι η εταιρεία μας έδωσε έναν υπολογιστή».

Το βιβλιοπωλείο της Ράιαν ήταν αντικερί

Κατά την διάρκεια των γυρισμάτων η ιδιοκτήτρια του καταστήματος που μετατράπηκε στο μικρό βιβλιοπωλείο της Μεγκ Ράιαν που επρόκειτο να κλείσει, στη West 69th και Columbus Avenue, στάλθηκε για διακοπές. Αρκετά χρόνια αργότερα, το πραγματικό κατάστημα έκλεισε και μετατράπηκε σε καθαριστήριο.

Η Ράιαν εργάστηκε σε πραγματικό βιβλιοπωλείο για να προετοιμαστεί για τον ρόλο

Τόσο η Ράιαν όσο και η Χέδερ Μπερνς, που έπαιζε τη βοηθό της στο βιβλιοπωλείο, δούλεψαν για μία εβδομάδα στο Books of Wonder, ένα παιδικό βιβλιοπωλείο στο Μανχάταν, για να μπορέσουν καλύτερα να ενσαρκώσουν τους ρόλους τους. Παρεμπιπτόντως, το συγκεκριμένο βιβλιοπωλείο υπάρχει ακόμη.