Η Ελλάδα είναι στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου της Eurovision 2025, καθώς η Klavdia με την «Αστερομάτα» κατάφερε να προκριθεί από τον Β’ ημιτελικό. Η εντυπωσιακή της εμφάνιση προκάλεσε ενθουσιασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου πολλοί χρήστες αποθέωσαν την τραγουδίστρια.

Η Klavdia με την «Αστερομάτα» εμφανίστηκε στην 7η θέση του Β΄ ημιτελικού, εντυπωσιάζοντας με τη συγκινητική ερμηνεία και τη σκηνική παρουσία της. Η ανακοίνωση προκάλεσε ξέσπασμα χαράς στην ελληνική αποστολή, που είδε την προσπάθειά της να ανταμείβεται με ένα από τα δέκα πολυπόθητα «εισιτήρια».

«Ό,τι και να γίνει στον τελικό, πραγματικά αυτή η στιγμή ήταν τόσο κρίσιμη και τόσο έντονη. Δεν θα την ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου», δήλωσε η Klavdia αμέσως μετά την πρόκρισή της στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου της Eurovision 2025 στη Βασιλεία της Ελβετίας.

«Ευχαριστώ για τα μηνύματα αγάπης και υποστήριξης. Δεν το έχω ξαναδεί. Οι άνθρωποι να λένε ό,τι και να γίνει, είμαστε κερδισμένοι, είμαστε περήφανοι. Σας αγαπώ, σας ευχαριστώ, δεν έχω λόγια», ανέφερε χαρακτηριστικά η Klavdia.

Ο χορογράφος και creative director της ελληνικής συμμετοχής, Φωκάς Ευαγγελινός δήλωσε: «Περάσαμε λίγο δύσκολα, αλλά ήμασταν σχεδόν σίγουροι ότι θα περάσουμε, γιατί υπάρχει αγάπη στην ομάδα, υπάρχει δύναμη και όλα πήγαν πάρα πολύ καλά, όπως τα περιμέναμε».

Ο τελικός της Eurovision θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 17 Μαΐου, σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ1, το Δεύτερο Πρόγραμμα και από το Eurovision Channel του ERTFLIX με ταυτόχρονη διερμηνεία στην ελληνική νοηματική γλώσσα και υποτιτλισμό.

Σε συγχαρητήριο μήνυμα της Τομεάρχη Πολιτισμού και Αθλητισμού του ΣΥΡΙΖΑ, Μαρίνας Κοντοτόλη, για την εξαιρετική εμφάνιση της Κλαυδίας στον ημιτελικό της Eurovision αναφέρεται: «Η Κλαυδία άνοιξε δρόμους – με τη δύναμη της Τέχνης και της νέας γενιάς

Στον σημερινό μεγάλο τελικό της Eurovision, η Κλαυδία ανέβηκε στη σκηνή για να εκπροσωπήσει την Ελλάδα με το τραγούδι “Στερωμάτα”. Και το έκανε με τρόπο που δεν άφησε κανέναν ασυγκίνητο.

Ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία δεν θα μπορούσε παρά να εκφράσει τη βαθιά του συγκίνηση και τα θερμά του συγχαρητήρια για την παρουσία της Κλαυδίας, η οποία, με την τέχνη της, μας έκανε υπερήφανους.

Εκπροσωπεί τη νέα γενιά δημιουργών που δεν φοβάται να ονειρευτεί, να τολμήσει, να σταθεί στο φως με ό,τι πιο προσωπικό και αληθινό έχει να πει.

Της ευχόμαστε καλή επιτυχία με όλη μας την καρδιά.

Είμαστε δίπλα της. Η Ελλάδα είναι μαζί της».

«Η πρόκριση της Κλαυδίας είναι μια νίκη για τους κανονικούς ανθρώπους. Μία αξιοπρεπής και μετρημένη παρουσία εκπροσωπούμενη από μία ταλαντούχα και πάνω από όλα αντιπροσωπευτική (επιτέλους) για τη χώρα μας καλλιτέχνιδα, με ένα τραγούδι γεμάτο Ελλάδα!», αναφέρει χαρακτηριστικά ένα σχόλιο στο Χ.

Millions have heard this song, but only those who have lost their land, parents, or children to invaders can truly feel the depth of its pain.

Without a doubt, this is the most powerful song Greece has brought to Eurovision in the past 20 years!