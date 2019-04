Η πρώτη McLaren φτιαγμένη αποκλειστικά από LEGO

Η πρώτη McLaren Senna σε φυσικό μέγεθος φτιαγμένη αποκλειστικά από LEGO είναι πραγματικότητα. Τριάντα ειδικοί μοντελιστές δούλεψαν σε βάρδιες συνολικά 2.725 ώρες για να δημιουργήσουν το αντίγραφο αυτό.

Το εγχείρημα είχε ως στόχο την προώθηση της πιο πρόσφατης συνεργασίας μεταξύ McLaren και LEGO.

H Senna-μινιατούρα είναι εντυπωσιακή, αλλά η 1 προς 1 LEGO McLaren Senna είναι πράγματι αξιοθαύμαστη όπως αναφέρει το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

This Lego version of the McLaren Senna took 9 times longer to build than the real car, and is made of 467,854 bricks. https://t.co/TjxQMSq4Rl pic.twitter.com/qYrZPXntNk

— CNET (@CNET) 27 Μαρτίου 2019