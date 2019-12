ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε πάρτι στο Σικάγο

Δεκατρείς τραυματίες από ανταλλαγή πυροβολισμών κατά τις πρώτες πρωινές ώρες (τοπική ώρα) σε ένα πάρτι στο Σικάγο.

Αυτό ανέφερε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας, Φρεντ Γουάλερ στους δημοσιογράφους.

«Έχουμε αυτή την ώρα 13 τραυματίες ηλικίας από 16 έως 48 ετών. Η κατάσταση τεσσάρων από αυτούς είναι κρίσιμη. Η κατάσταση των υπολοίπων είναι σταθερή, ενώ φέρουν τραύματα από πυροβολισμούς στα σώματά τους», δήλωσε ο ίδιος αστυνομικός.

Όπως αναφέρουν ξένα ΜΜΕ, το πάρτι γινόταν προς τιμήν ενός προσώπου που είχε σκοτωθεί λίγο καιρό πριν και συγκεκριμένα τον Απρίλιο.

13 shot at Chicago memorial for shooting victim https://t.co/tE6pH2e2py pic.twitter.com/QOL3Bkz86j

Chicago police: 13 wounded in shooting at memorial party https://t.co/oU31SrVLnJ pic.twitter.com/MqS99JKjh3

National Media Ignores 13 Wounded In Mass Shooting At Chicago House Party Because Shooters Weren’t White https://t.co/1Diju6FwU4 pic.twitter.com/hmYpuaw0uO

Thirteen people were shot at a #Chicago house party honoring a man who was killed earlier this year. https://t.co/pcbtd1uvoO #shooting pic.twitter.com/9MKlSRfN9U

