Στο πένθος βυθίστηκε το ποδόσφαιρο της Νιγηρίας και ο λόγος είναι ο θάνατος του Πίτερ Ρουφάι, του τερματοφύλακα της εθνικής ομάδας της χώρας στο Μουντιάλ τόσο το 1994 όσο και το 1998, ενώ είχε αγωνιστεί και στην Ευρώπη με τη Ντεπορτίβο Λα Κορούνια.

Ο Ρουφάι, διεθνής 65 φορές με την εθνική Νιγηρίας, έφυγε από τη ζωή την Πέμπτη (3/7) στην ηλικία των 61 ετών, με τα ΜΜΕ της χώρας να κάνουν λόγο για μακροχρόνια αρρώστια, χωρίς όμως να αναφέρουν περισσότερες λεπτομέρειες.

Τερματοφύλακας της Νιγηρίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο των ΗΠΑ το 1994 και της Γαλλίας το 1998, ο Ρουφάι είχε κατακτήσει το Κύπελλο Εθνών Αφρικής το 1994 ενώ σε συλλογικό επίπεδο έκανε καριέρα και στην Ευρώπη με τις Λόκερεν, Μπέβερεν, Γκο Αχέντ Ιγκλς, Φαρένσε, Λα Κορούνια και Ζιλ Βιθέντε.

Το 2000 είχε αποφασίσει να κρεμάσει τα γάντια του και από το 2003 ήταν μόνιμος κάτοικος Ισπανίας, χώρα στην οποία είχε ανοίξει και σχολή τερματοφυλάκων.

🇳🇬🕊️ Forever in our hearts, Dodo Mayana.



We mourn the passing of legendary Super Eagles goalkeeper, Peter Rufai, a giant of Nigerian football and a 1994 AFCON champion.



Your legacy lives on between the sticks and beyond.



Rest well, Peter Rufai. 💚#SuperEagles #AFCON pic.twitter.com/xMDApRotVR