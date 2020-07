Προειδοποίηση Τραμπ για κλείσιμο και άλλων κινεζικών προξενείων

Νέα δραματική επιδείνωση στις σχέσεις ΗΠΑ και Κίνας σηματοδότησε η απόφαση της αμερικανικής κυβέρνησης να δώσει διορία 72 ωρών στο Πεκίνο να κλείσει το προξενείο του στο Χιούστον εν μέσω κατηγοριών περί κατασκοπείας.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ερωτηθείς σχετικά κατά τη διάρκεια της καθημερινής ενημέρωσης των δημοσιογράφων για την κρίση του κορονοϊού, είπε πως είναι «πάντα πιθανό» να αποφασίσει να κλείσουν κι άλλες κινεζικές διπλωματικές αποστολές στη χώρα του.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέφερε χθες πως το κινεζικό προξενείο στο Χιούστον διατάχθηκε να κλείσει προκειμένου «να προστατευθεί η αμερικανική πνευματική ιδιοκτησία και τα προσωπικά δεδομένα των Αμερικανών».

Στο προξενείο του Χιούστον «έκαιγε μια φωτιά», είπε ο Τραμπ. «Υποθέτω έκαιγαν έγγραφα, χαρτιά, αναρωτιέμαι τι ήταν όλο αυτό», πρόσθεσε. Στην κινεζική αποστολή μετέβησαν πυροσβέστες. Αμερικανοί αξιωματούχοι είπαν πως είχαν πληροφορίες πως διπλωμάτες έκαιγαν έγγραφα.

WATCH: Video shows documents being burned at China's Consulate in Houston amid reports the diplomatic mission is being "evicted" pic.twitter.com/jTb6YfuniX

— BNO News (@BNONews) July 22, 2020