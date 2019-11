Νέο σοκ στην Ινδία: Βίασαν 26χρονη και την έκαψαν ζωντανή

Το απανθρακωμένο σώμα μίας γυναίκας εντόπισαν οι αρχές στην Ινδία, στο κρατίδιο Hyderabad, και υπάρχει η υποψία πως η άτυχη 26χρονη βιάστηκε και δολοφονήθηκε από δύο άνδρες που προσφέρθηκαν να τη βοηθήσουν με το σκασμένο λάστιχο του σκούτερ της.

Όπως μεταδίδουν ινδικά μέσα ενημέρωσης, πιστεύεται πως η γυναίκα δολοφονήθηκε σε απόσταση περίπου 25 χιλιομέτρων από το σημείο που βρέθηκε το καμένο πτώμα της, κάτω από μία γέφυρα.

Όπως περιέγραψε ο άνδρας που το εντόπισε, αρχικά δεν τον παραξένεψε η φωτιά, γιατί είναι συνηθισμένο φαινόμενο, είναι πολλοί εκείνοι που ανάβουν φωτιές για να ζεσταθούν. Όμως μέσα από τις φλόγες εκείνος διέκρινε ένα χέρι. Ο άνδρας πλησίασε περισσότερο και τότε διαπίστωσε πως αυτό που καιγόταν ήταν ένα ανθρώπινο σώμα.

Η αστυνομία έχει θέσει υπό κράτηση δύο άνδρες, ενώ εντόπισε τα ρούχα και τα παπούτσια της 26χρονης και ένα μπουκάλι με κάποιου είδους αλκοόλ κοντά στα διόδια, όπου είχε παρκάρει το σκούτερ της.

Υπεύθυνος σε κατάστημα σε μικρή απόσταση, όπου γίνονται επισκευές και αντικαταστάσεις ελαστικών, είπε στην αστυνομία πως η 22χρονη κτηνίατρος είχε φέρει το σκούτερ της γύρω στις 9:30 το βράδυ.

Η κοπέλα τηλεφώνησε στην αδελφή της γύρω στις 10 παρά τέταρτο, την ενημέρωσε πως είχε σκάσει το λάστιχο του σκούτερ και πως κάποιος είχε προσφερθεί να τη βοηθήσει. Της είχε πει επίσης πως φοβόταν κάποιους άνδρες, που βρίσκονταν κοντά.

Grieving family demands death penalty to perpetrators, Nothing less will be a denial to justice #RIPPriyankaReddy #JusticeForPriyankaReddy #PriyankaReddy pic.twitter.com/2D8bO3Hxty

Dr. Priyanka Reddy's found brutally murdered & charred to death after she was stranded in Hyderabad outskirts

Η αδελφή της τη συμβούλεψε να αφήσει το σκούτερ, να επιστρέψει στα διόδια και να πάρει ταξί για να γυρίσει στο σπίτι. Όταν επιχείρησε να της τηλεφωνήσει εκ νέου, το τηλέφωνό της ήταν κλειστό.

Η οικογένειά της κατήγγειλε την εξαφάνισή της γύρω στις 11 το βράδυ. Το επόμενο πρωί, η αστυνομία βρήκε το καμένο πτώμα.

Οι αρχές εξετάζουν τώρα οπτικό υλικό από τα διόδια αναζητώντας περισσότερες πληροφορίες,

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η 26χρονη είχε φύγει από το σπίτι της για να πάει σε κτηνιατρική κλινική. Το απόγευμα επέστρεψε στα διόδια, πάρκαρε εκεί κοντά το σκούτερ της και πήρε ταξί για να πάει σε έναν δερματολόγο. Όταν επέστρεψε, γύρω στις 9 το βράδυ, βρήκε τα λάστιχα του σκούτερ της σκασμένα.

Η Αστυνομία εκτιμά πως οι δράστες της έσκασαν τα λάστιχα για να την παγιδέψουν.

India is most unsafe country for women.Our society has rotten, it's disgusting.

A 26 yo girl was raped and burnt, what was her crime?

Being a woman is a crime in male dominated society.

Reform the society otherwise no law can prevent such crimes.#JusticeForPriyankaReddy https://t.co/Yy2K3K5HH5

