Ιράκ: Σε πολιτική ανυπακοή καλούν οι διαδηλωτές, τέσσερις οι νεκροί

Τέσσερις είναι οι νεκροί διαδηλωτές στο Ιράκ, στη διάρκεια των αιματηρών επεισοδίων στην Κερμπάλα, νότια της Βαγδάτης, κοντά στο ιρανικό προξενείο, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, κι ένω οι διαδηλωτές καλούν σε πολιτική ανυπακοή μετά την έκκληση του πρωθυπουργού για «επιστροφή στην κανονικότητα».

Οι δυνάμεις ασφαλείας έκαναν χρήση πραγματικών σφαιρών για να αντιμετωπίσουν τους διαδηλωτές που προσπάθησαν να πυρπολήσουν το προξενείο του Ιράν, το οποίο το κίνημα διαμαρτυρίας κατηγορεί ότι ευθύνεται για το διεφθαρμένο σύστημα που κυβερνά το Ιράκ.

Ανταποκριτές του AFP δήλωσαν ότι είδαν τουλάχιστον δύο διαδηλωτές να κείτονται αναίσθητοι αφού δέχθηκαν σφαίρες στο στήθος.

«Θέλουν να μας σκοτώσουν, όχι να μας διαλύσουν, δεν πυροβολούν στον αέρα» κατήγγειλε ένας νεαρός διαδηλωτής μπροστά από το ιρανικό προξενείο. «Εκείνοι προστατεύουν το προξενείο μιας ξένης χώρας την ώρα που εμείς θέλουμε απλώς η χώρα μας να είναι ελεύθερη, χωρίς να την κατευθύνει καμία άλλη» συνέχισε, όπως μεταδίδει το ΑΜΠΕ.

Λίγο πριν τους πυροβολισμούς αυτούς οι διαδηλωτές ύψωσαν ιρακινές σημαίες στον τσιμεντένιο τοίχο γύρω από το προξενείο. Επίσης έγραψαν: «Ελεύθερη Κερμπάλα, έξω το Ιράν», ενώ άλλοι πετούσαν πέτρες και πυροτεχνήματα υπό το βλέμμα των αστυνομικών.

Επίσης πυρπόλησαν λάστιχα, με τις φλόγες να φτάνουν ως την περίφραξη του προξενείου και τις πύλες του.

Protesters tried to storm the Iranian embassy in Karbala. pic.twitter.com/P8P61wp8e1

