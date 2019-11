Χιλή: Συγκλονιστική πορεία των «γυναικών με τα μαύρα»

Το καθεστώς Πινιέρα στη Χιλή έχει ήδη αφήσει πίσω του τουλάχιστον 20 νεκρούς διαδηλωτές στην μεγαλύτερη πολιτική κρίση που έχει βυθιστεί η χώρα μετά το πραξικόπημα του Πινοσέτ κατά της κυβέρνησης Αλιέντε το 1973.

Σύζυγοι και συγγενείς γυναίκες των νεκρών –«οι γυναίκες με τα μαύρα» - έκαναν σήμερα μαζική την παρουσία τους στους δρόμους του Σαντιάγκο απαιτώντας δικαιοσύνη για τους νεκρούς και τους τραυματισμένους διαδηλωτές.

Σε ρεπορτάζ του BBC, διαδηλώτρια δηλώνει ότι «θέλουμε να δείξουμε τον πόνο μας αλλά και την άρνησή μας να συνεχίσουμε να στηρίζουμε ένα σύστημα που θέλει να μας υποτάξει και να μας αλλοτριώσει»!

'Women in black' have marched in Chile, demanding justice over the recent injuries and deaths of protesters, during nationwide protests about economic and political changehttps://t.co/8oarr8DlLd pic.twitter.com/8jEa3ENnN1

