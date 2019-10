Τσαβούσογλου: Πήραμε αυτό που θέλαμε, δεν είναι εκεχειρία

Μετά την απόφαση για κατάπαυση του πυρός στη βορειοανατολική Συρία για 5 ημέρες, υπήρξαν δηλώσεις από τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Συγκεκριμένα ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών ανέφερε αρχικά: «Το "πάγωμα" της τουρκικής επιχείρησης στην Συρία δεν είναι κατάπαυση πυρός, διότι κατάπαυση πυρός μπορεί να συμφωνηθεί μόνο μεταξύ δύο νόμιμων πλευρών».

Ο Τσαβούσογλου ξεκαθάρισε ότι «Η Τουρκία θα παύσει τις στρατιωτικές της επιχειρήσεις στη βόρεια Συρία μόνο για να αποχωρήσει οι τρομοκράτες από τη ζώνη ασφαλείας στη βορειοανατολική Συρία», διευκρινίζοντας πως η συμφωνία που ανακοινώθηκε μεταξύ Ουάσιγνκτον και Άγκυρας «δεν είναι μια κατάπαυση του πυρός καθώς εκεχειρίες γίνονται μόνο μεταξύ δύο νόμιμων πλευρών».

Σε αντίθεση με τις ανακοινώσεις του Αμερικανού αντιπροέδρου Μάικ Πενς, ο Τούρκος ΥΠΕΞ ανέφερε πως η Άγκυρα δεν έδωσε καμία εγγύηση στις ΗΠΑ αναφορικά με τη συριακή πόλη Κομπάνι.

Μεταξύ άλλων τόνισε πως η Τουρκία πήρε αυτό που ήθελε, ενώ επισήμανε ότι ήδη έχει αρχίσει η αποχώρηση των Κούρδων.

Πρόσθεσε επίσης πως υπήρξε συμφωνία με τις ΗΠΑ για τη συλλογή βαρέου οπλισμού από τη συροκουρδική πολιτοφυλακή YPG και την καταστροφή των θέσεων των κουρδικών δυνάμεων, συμπληρώνοντας πως υπήρξε συμφωνία με την Ουάσινγκτον οι τουρκικές δυνάμεις να ελέγχουν τη ζώνη ασφαλείας στη Συρία.

Όσο για τις κυρώσεις ενημέρωσε πως όλες θα ακυρωθούν, όπως και εκείνες που ήδη έχουν επιβληθεί, ενώ κατέληξε πως η επίσκεψη του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Ουάσινγκτον τον επόμενο μήνα εξακολουθεί να βρίσκεται στο τραπέζι.

"Pause in Turkey's operation in Syria is not a cease-fire, cease-fire can only happen between two legitimate sides" - Turkey's Cavusoglu pic.twitter.com/VRAre2I0Aj

— TRT World (@trtworld) October 17, 2019