Στην Olga Tokarczuk και τον Peter Handke τα Νόμπελ Λογοτεχνίας 2018 και 2019

Απονεμήθηκαν πριν από λίγα λεπτά τα βραβεία Νόμπελ Λογοτεχνίας για το 2018 και το 2019.

Το Νόμπελ του 2018 απονεμήθηκε στην Πολωνή συγγραφέα Olga Tokarczuk και του 2019 στον Αυστριακό Peter Handke.

The Nobel Prize in Literature for 2018 is awarded to the Polish author Olga Tokarczuk. The Nobel Prize in Literature for 2019 is awarded to the Austrian author Peter Handke.#NobelPrize pic.twitter.com/CeKNz1oTSB

