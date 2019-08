Ο Νετανιάχου προσπάθησε να «μαζέψει» γκάφα της συζύγου του στην Ουκρανία

Σάλος προκλήθηκε από μια κίνηση της συζύγου του Μπενιαμίν Νετανιάχου στην Ουκρανία, κατά τη διάρκεια της υποδοχής τους στο Κίεβο, την περασμένη Κυριακή (18/08).

Η Σάρα Νετανιάχου έγινε αντιληπτή να προχωρά σε μια -κατά πολλούς- προσβλητική κίνηση, η οποία προκάλεσε αρκετές αντιδράσεις, ειδικά στα social media. Με το ζεύγος να φτάνει στην ουκρανική πρωτεύουσα και κατά την αποβίβασή του από το αεροπλάνο, προσφέρθηκε το παραδοσιακό κοροβάι. Το συγκεκριμένο στρογγυλό αρτοσκεύασμα συνοδεύεται με μια παράδοση αιώνων, κατά την οποία οι οικοδεσπότες δίνουν στους καλεσμένους τους ένα κομμάτι ψωμί βουτηγμένο σε αλάτι, ως προσφορά ειρήνης και σεβασμού.

Όπως φαίνεται στο οπτικοακουστικό υλικό, όταν ο Ισραηλινός πρωθυπουργός βρέθηκε μπροστά από το κοροβάι μπήκε άμεσα στο νόημα και έκοψε ένα κομμάτι, για να το βάλει στο στόμα του. Στη συνέχεια έκανε την ίδια κίνηση και προσέφερε το ψωμί και στη σύζυγό του, όμως εκείνη όχι μόνο δεν το έφαγε, αλλά το πέταξε κάτω.

Η χειρονομία αυτή σχολιάστηκε εκτενώς στα social media αλλά και από τα ΜΜΕ του Ισραήλ και της Ουκρανίας. Αρκετοί ήταν αυτοί που έκαναν λόγο για προσβολή των Ουκρανών, με τον Νετανιάχου να προχωρά στην υπεράσπιση της συζύγου του και να σημειώνει ότι πρόκειται για υπερβολές, κατηγορώντας τα media ότι στέκονται σε ασήμαντα πράγματα αντί για τα πολύ μεγάλα οφέλη της επίσκεψής του στο Κίεβο.

I am speechless.... Totally, TOTALLY unexeptable behaviour of the @Israel 's First Lady!!! Waiting for the official excuse, @ambassadorlion ! https://t.co/bFiP6JKii9

Not only is Netanyahu’s wife a corrupt criminal but she is also extremely disrespectful. Ukrainian’s are fuming that she threw a piece of bread away while being welcomed. https://t.co/VDCUfJHaFB

— Olga Lautman (@olgaNYC1211) August 19, 2019