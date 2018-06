Αστυνομικοί γρονθοκοπούν άοπλο γιατί δεν καθόταν στο πάτωμα

Βίντεο που δείχνει ένα ακόμη περιστατικό βίαιης συμπεριφοράς των δυνάμεων της τάξης εναντίον ενός πολίτη στις ΗΠΑ, δημοσιοποίησε αστυνομικό τμήμα της Αριζόνα.

Στις εικόνες φαίνεται μία ομάδα αστυνομικών να ξυλοκοπούν έναν άοπλο άνδρα, ανταποκρινόμενοι σε κλήση που δέχτηκαν για να σπεύσουν σε ένα συγκρότημα διαμερισμάτων τον Μάιο.

Σημειωτέον ότι οι επικεφαλής του Αστυνομικού Τμήματος Mesa της Αριζόνα έδωσαν το οπτικό υλικό στη δημοσιότητα με δική τους πρωτοβουλία.

Το βίντεο, που ελήφθη από κάμερα παρακολούθησης, δείχνει αρκετούς αστυνομικούς να ακινητοποιούν με τα γόνατα και να γρονθοκοπούν έναν μαύρο άνδρα, του οποίου το όνομα ταυτοποιήθηκε ακολούθως ως Robert Johnson. Μάλιστα σε κάποιο σημείο χτύπησαν το κεφάλι του στην πόρτα του ασανσέρ.

Όπως αναφέρει το BBC, το περιστατικό συνέβη στις 23 Μαΐου, όταν οι αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν σε μία επείγουσα κλήση. Όταν έφτασαν στο σημείο βρήκαν τον Johnson και έναν φίλο του, τον οποίον διέταξαν να κάτσει στο πάτωμα και μίλησαν μαζί του. Αντιθέτως η συνομιλία με το μετέπειτα θύμα τους γρήγορα πήρε βίαιη τροπή.

Ο διοικητής του αστυνομικού τμήματος τόνισε ότι το βίντεο δημοσιοποιήθηκε για να υπάρξει διαφάνεια και να δοθούν όλα τα στοιχεία του συμβάντος. Επίσης ανέφερε ότι δεν είχε λάβει γνώση του βίαιου περιστατικού, μέχρι που κάποιος πολίτης του το έστειλε ανώνυμα στο τμήμα.

«Νιώθω ότι οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί δεν ήταν στην καλύτερή τους στιγμή. Δεν νομίζω ότι η κατάσταση χρειαζόταν να φτάσει σε αυτό το σημείο», επεσήμανε στους δημοσιογράφους.

Τέσσερις από τους αστυνομικούς που ενεπλάκησαν στο επεισόδιο έλαβαν υποχρεωτική άδεια από τη διοίκηση, ενώ το τμήμα διεξάγει σχετική έρευνα.

Οι αστυνομικοί από την πλευρά τους απολογήθηκαν λέγοντας ότι ο Johnson, τον οποίον και συνέλαβαν, δεν υπάκουσε στις εντολές τους. Οι κατηγορίες που του απέδωσαν είναι διατάραξη της τάξης και παρακώλυση του έργου της αστυνομίας.

URGENT: These @MesaPD Officers need to be arrested & charged immediately.

33 year old Robert Johnson was not just unarmed & non-violent, he never committed a crime. They literally gave him a ticket after knocking him out.

And never mentioned the assault.

This video busted them pic.twitter.com/RlmcQN6t8y

— Shaun King (@ShaunKing) 6 Ιουνίου 2018