Ένας ιδιοκτήτης σπιτιού στην Ιντιάνα των ΗΠΑ κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια, επειδή φέρεται να πυροβόλησε μια μητέρα τεσσάρων παιδιών στην είσοδο του σπιτιού του, μετά την άφιξή της σε λάθος σπίτι για δουλειά, σύμφωνα με τις Αρχές.

Ο 62χρονος Κερτ Άντερσον συνελήφθη και κατηγορήθηκε για την ανθρωποκτονία της Μαρία Φλορίντα Ρίος Πέρεζ, όπως δήλωσε στους δημοσιογράφους τη Δευτέρα ο εισαγγελέας της κομητείας Μπουν, Κεντ Ίστγουντ.

Η κατηγορία εναντίον του Άντερσεν έρχεται μετά από μια «ολοκληρωμένη αξιολόγηση» που διαπίστωσε ότι οι ενέργειες του ιδιοκτήτη του σπιτιού δεν προστατεύονταν από τον νόμο «Stand Your Ground» (υπερασπίσου τον χώρο σου) της πολιτείας, δήλωσε ο Ίστγουντ.

«Μόλις είχαμε όλες τις πληροφορίες μπροστά μας, μόλις εξετάσαμε τον νόμο, έγινε σαφές ποιος ήταν ο κατάλληλος τρόπος για να προχωρήσουμε με αυτή την υπόθεση», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Όταν ρωτήθηκε αν ήταν δύσκολο να ληφθεί η απόφαση να απαγγελθούν κατηγορίες εναντίον του Άντερσεν, ο εισαγγελέας είπε ότι η επιλογή ήταν σαφής. «Ειλικρινά δεν ήταν — δεν θέλω να ακουστώ αλαζονικός — αλλά δεν ήταν μια δύσκολη απόφαση», είπε ο Ίστγουντ, σύμφωνα με τη New York Post.

Η 32χρονη Πέρεζ πυροβολήθηκε στο προάστιο Ουάιτστοουν της Ινδιανάπολης το πρωί της 5ης Νοεμβρίου, αφού προσπάθησε να μπει σε λάθος σπίτι χρησιμοποιώντας τα κλειδιά που είχαν δοθεί σε αυτήν και τον σύζυγό της για μια δουλειά καθαρισμού μέσω της επιχείρησης που είχαν.

Η μητέρα πίστευε ότι το τεράστιο σπίτι ήταν εκείνο για το οποίο είχαν προσληφθεί να καθαρίσουν η ίδια και ο σύζυγός της, σύμφωνα με την αστυνομία.

Το ζευγάρι έλεγξε δύο φορές τη διεύθυνση σε μια εφαρμογή χαρτών και έκανε τον γύρο της γειτονιάς για να βεβαιωθεί ότι βρισκόταν στο σωστό σημείο, σύμφωνα με μια αστυνομική αναφορά που επικαλείται η IndyStar.

Όμως, καθώς προσπαθούσαν να βάλουν τα κλειδιά που τους είχαν δοθεί στην κλειδαρότρυπα, μια σφαίρα πέρασε μέσα από την μπροστινή πόρτα και χτύπησε την Πέρεζ.

Όταν η αστυνομία έφτασε στο σπίτι μετά από κλήση για ληστεία σε εξέλιξη, ανακάλυψε «μια μεγάλη λίμνη αίματος» στην μπροστινή βεράντα, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα.

Ο πυροβολισμός προήλθε «από το εσωτερικό του σπιτιού», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας του Ουάιτστάουν, Τζον Τζούρκας, σε συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη.

Η μπροστινή πόρτα δεν άνοιξε ποτέ και ο Άντερσον φέρεται να πυροβόλησε μέσα από την πόρτα, χτυπώντας την Πέρεζ στο κεφάλι, καθώς στεκόταν δίπλα στον σύζυγό της.

Οι αστυνομικοί βρήκαν τον σύζυγο της Πέρεζ, Μαουρίσιο Βελάσκεζ, γονατισμένο και να κρατά το σώμα της συζύγου του, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα. Κηρύχθηκε νεκρή στο σημείο και η αυτοψία έδειξε ότι πέθανε από ένα μόνο τραύμα από σφαίρα στο κεφάλι.

Τι υποστήριξε ο ιδιοκτήτης του σπιτιού

Ο Άντερσον είπε στην αστυνομία ότι ξύπνησε αφού άκουσε κάτι και ότι είχε κοιμηθεί μόνο λίγες ώρες εκείνη τη νύχτα, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα.

Άκουσε φασαρία στην πόρτα και θυμήθηκε ότι άκουσε τους εντεινόμενους ήχους κάποιου είδους κλειδιού, εργαλείου ή οργάνου που χρησιμοποιούνταν στην πόρτα.

Η αναταραχή «τον τρόμαξε» όταν συνειδητοποίησε ότι ήταν αληθινή, με αποτέλεσμα να υποχωρήσει στην κορυφή της σκάλας στο πλατύσκαλο και να κοιτάξει προς την μπροστινή πόρτα. Αβέβαιος για το τι να κάνει, ο Άντερσεν περπάτησε προς αυτό που αποκαλούσε «ασφαλές δωμάτιο», δηλαδή το μουσικό του δωμάτιο, και άρπαξε ένα πιστόλι.

Αφού άκουσε την αναταραχή στην μπροστινή πόρτα να γίνεται «όλο και πιο επιθετική», γέμισε το όπλο του, πήγε στην κορυφή της σκάλας και είπε στη γυναίκα του να πάει στο ασφαλές δωμάτιο.

Στη συνέχεια έριξε την πρώτη σφαίρα και ακολούθησαν οι ήχοι ενός άνδρα που φώναζε και έκλαιγε, σύμφωνα με τα έγγραφα.

Ο Άντερσεν είπε στη γυναίκα του να καλέσει την αστυνομία, η οποία τελικά του έδωσε το τηλέφωνο. «Σας παρακαλώ, ελάτε, ελάτε, ελάτε, προσπαθούν να μπουν μέσα», φέρεται να είπε.

Ο Άντερσεν και η γυναίκα του δεν συμμορφώθηκαν με την εντολή να εγκαταλείψουν το σπίτι για κάποιο χρονικό διάστημα, αλλά τελικά έφυγαν από το σπίτι και συνελήφθησαν.

Ο Άντερσεν κρατείται χωρίς εγγύηση, ενώ αναμένει την ακροαματική διαδικασία, δήλωσε ο Ίστγουντ.