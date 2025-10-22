Ένας ύποπτος για κλοπή αυτοκινήτου σκοτώθηκε το βράδυ της Δευτέρας 21 Οκτωβρίου στο Λος Άντζελες, όταν, κατά τη διάρκεια αστυνομικής καταδίωξης που μεταδιδόταν ζωντανά στην τηλεόραση, εγκατέλειψε το όχημα εν κινήσει και παρασύρθηκε από διερχόμενα αυτοκίνητα σε αυτοκινητόδρομο.

Η αστυνομική καταδίωξη ξεκίνησε λίγο μετά τις 20:30 (τοπική ώρα), όταν ο οδηγός ενός κλεμμένου βαν αρνήθηκε να σταματήσει. Ο ύποπτος κινήθηκε στον αυτοκινητόδρομο 110, όπου λίγο πριν από τις 21:00 προσέκρουσε στο διαχωριστικό στη Montecito Heights και προσπάθησε να ξεφύγει πηδώντας από το παράθυρο του οδηγού, ενώ το όχημα βρισκόταν ακόμη σε κίνηση.

Όπως δείχνουν τα πλάνα από ελικόπτερο ειδησεογραφικού καναλιού, ο άνδρας έπεσε προς το αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και παρασύρθηκε από SUV, ενώ στη συνέχεια τον χτύπησαν και άλλα οχήματα.

Παρά τις προσπάθειες των αστυνομικών και των διασωστών, ο ύποπτος υπέκυψε επιτόπου στα τραύματά του.

Στο σημείο έσπευσε και η υπηρεσία προστασίας ζώων, καθώς στο βαν βρέθηκε σκύλος. Η κυκλοφορία στο νότιο ρεύμα του αυτοκινητόδρομου διακόπηκε για αρκετές ώρες μετά την έκδοση SigAlert από τις Αρχές, σύμφωνα με το Los Angeles Times.