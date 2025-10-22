Σε ένα περιβάλλον όπου η ελευθερία της έκφρασης πληρώνεται με αίμα, η Γάζα γίνεται σκηνή σιωπής και φόβου.

Το Ισραήλ κατηγορεί ανοιχτά τη Χαμάς για την ύπαρξη και δράση της αποκαλούμενης «Ομάδας Βέλος» -μιας μονάδας εσωτερικής καταστολής που -όπως υποστηρίζει- έχει αναλάβει να εξοντώνει κάθε φωνή διαφωνίας μέσα στην παλαιστινιακή κοινωνία.

«Στη Γάζα, το να μιλάς εναντίον της Χαμάς σου κοστίζει τη ζωή. Γνωρίστε τη Μονάδα Arrow: οι βίαιοι εκτελεστές της Χαμάς που φιμώνουν όποιον τολμά να μιλήσει», αναφέρει ο ισραηλινός στρατός σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

Μέσα από βίντεο που κόβουν την ανάσα και σοκαριστικές μαρτυρίες, αποκαλύπτονται φρικτές σκηνές βασανιστηρίων και δημόσιων εκτελέσεων, με θύματα Παλαιστίνιους πολίτες που τόλμησαν να αμφισβητήσουν.

In Gaza, speaking out against Hamas costs you your life.



Meet the Arrow Unit: Hamas’ brutal enforcers silencing anyone who dares to speak up. pic.twitter.com/KNX5osFvs9 — Israel Defense Forces (@IDF) October 21, 2025

Στα πλάνα που δημοσίευσε ο ισραηλινός στρατός, καταγράφονται σκηνές ακραίας βίας και απόλυτου χάους: αιχμάλωτοι να σέρνονται στο έδαφος, να ξυλοκοπούνται από μασκοφόρους, να ουρλιάζουν από πόνο, ενώ ένας εξ αυτών φαίνεται να έχει πυροβοληθεί.

Σε μία από τις πιο σοκαριστικές στιγμές, άνδρας της Χαμάς πατά το κεφάλι αιχμαλώτου στο χώμα, ενώ άλλοι ξυλοκοπούν έναν δεμένο και ξυπόλητο άνδρα στο έδαφος.