Η εικόνα μιας νύφης να περπατάει μέσα σε μια πλημμυρισμένη εκκλησία δεν είναι κάτι που θα περίμενε να δει κανείς σε έναν γάμο. Η Jamaica Aguilar περπατούσε στο διάδρομο της εκκλησίας, κρατώντας τον πατέρα της από το μπράτσο, ντυμένη με λευκό νυφικό.

Μόνο που υπήρχε μια σημαντική διαφορά: η εκκλησία ήταν πλημμυρισμένη και η νύφη, όπως και όλοι οι καλεσμένοι, βρίσκονταν σχεδόν μέχρι το γόνατο μέσα στο νερό. Η πλημμύρα οφειλόταν σε έντονες βροχοπτώσεις, αποτέλεσμα εποχικού μουσώνα αλλά και του τυφώνα Wipha.

Παρά τις δυσκολίες, το ζευγάρι δεν άφησε τη βροχή να τους σταματήσει. Όπως είπαν, «ήταν πρόκληση, αλλά εστιάσαμε σε αυτό που έχει σημασία».

Filipino couple tie the knot in a flooded church after it was hit by a typhoon. pic.twitter.com/3ERNL852A4 — Kellyblog (@Kellybrown850) July 24, 2025

Οι εικόνες από την εκκλησία Barasoain, βόρεια της πρωτεύουσας Μανίλα, στις Φιλιππίνες, έγιναν γρήγορα viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποτελώντας ακόμη ένα παράδειγμα της ανθεκτικότητας των Φιλιππινέζων απέναντι στις φυσικές καταστροφές.

Αξιοσημείωτο είναι ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που συνέβαινε κάτι τέτοιο. Πριν από δύο χρόνια, άλλο ζευγάρι παντρεύτηκε μέσα στα νερά στην ίδια εκκλησία και την ίδια περίοδο του χρόνου. Αντίστοιχα, το 2018, άλλο ζευγάρι τέλεσε γάμο σε πλημμυρισμένη εκκλησία στην επαρχία Bulacan, επίσης βόρεια της Μανίλα.

Come rain or shine, this couple in the Philippines showed the world how waterproof their love is by not allowing Tropical Storm Wipha and a flooded church to ruin their big day: pic.twitter.com/Ao1qfnHspE — DW News (@dwnews) July 24, 2025

Αυτοί οι «υποβρύχιοι» γάμοι δεν αποτελούν μόνο ιστορίες επιμονής και αγάπης — αλλά και σημάδια ενός χρόνιου προβλήματος πλημμυρών που ταλαιπωρεί εκατομμύρια ανθρώπους. Το πρόβλημα επιδεινώνεται από παλαιωμένα αποχετευτικά συστήματα, κακό σχεδιασμό πόλεων και την κλιματική αλλαγή, που προκαλεί πιο συχνές και έντονες καταιγίδες.

«Ήταν 50-50»: Η απόφαση να προχωρήσουν με τον γάμο

Για την 27χρονη νύφη, το πιο δύσκολο κομμάτι ήταν το βράδυ πριν τον γάμο, όταν έπρεπε να αποφασίσουν αν θα προχωρήσουν ή θα τον αναβάλουν. Οι διοργανωτές του γάμου τούς είχαν προειδοποιήσει ότι οι βροχές θα επιδεινωθούν.

«Ήταν η πιο κρίσιμη στιγμή για εμάς — να ακυρώσουμε και να τον επαναπρογραμματίσουμε; Ήταν 50-50 για μένα, σκεφτόμουν σοβαρά την ακύρωση», δήλωσε η Jamaica Aguilar στο BBC.

Τελικά, το ζευγάρι πήρε την απόφαση να συνεχίσει. «Ήταν δύσκολο, αλλά εστιάσαμε σε αυτό που έχει πραγματικά σημασία — τη σχέση μας και τους ανθρώπους που μας αγαπούν», είπε ο γαμπρός, Jade Rick Verdillo, επίσης 27 ετών. Και οι δύο δήλωσαν «πανευτυχείς» μετά την τελετή.

Come rain or come shine, a couple in the Philippines showed the world how waterproof their love is by not allowing Tropical Storm Wipha and a flooded church ruin their big day: pic.twitter.com/pCAT8vO2Mc — DW News (@dwnews) July 23, 2025

Γάμος, πλημμύρες και… αντιβιοτικά

Μία από τις πρώτες τους πράξεις ως παντρεμένοι ήταν να πάρουν χάπια δοξυκυκλίνης από το τοπικό κέντρο υγείας — ένα αντιβιοτικό που προλαμβάνει λοιμώξεις από πλημμυρικά νερά, όπως η λεπτοσπείρωση, η οποία μπορεί να πλήξει σοβαρά το ήπαρ.

Μόλις λίγες ώρες μετά τον γάμο τους, η εκκλησία Barasoain — που παρέμενε πλημμυρισμένη — φιλοξένησε κηδεία, με το λευκό φέρετρο τοποθετημένο πάνω σε βάσεις στο μπροστινό μέρος του ναού.

Η καταιγίδα Wipha και η πραγματικότητα των Φιλιππινέζων

Ο τυφώνας Wipha (γνωστός τοπικά ως Crising) είναι η τρίτη τροπική καταιγίδα που πλήττει τις Φιλιππίνες φέτος. Η χώρα είναι μία από τις πιο ευάλωτες στον κόσμο απέναντι σε τροπικούς κυκλώνες, λόγω της θέσης της στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Κάθε χρόνο σχηματίζονται περίπου 20 τέτοιες καταιγίδες, με τις μισές να πλήττουν άμεσα τις Φιλιππίνες. Μέχρι στιγμής, έξι άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τις βροχοπτώσεις που ξεκίνησαν το περασμένο Σαββατοκύριακο, ενώ δεκάδες χιλιάδες έχουν εκτοπιστεί.

Και δεν διαφαίνεται σύντομα ανάπαυλα στον καιρό, καθώς προβλέπεται να σχηματιστούν ή να εισέλθουν ακόμη δύο κυκλώνες μέσα στον μήνα. Παραδοσιακά, οι ισχυρότερες και πιο φονικές καταιγίδες πλήττουν τη χώρα προς τα τέλη του έτους, κοντά στα Χριστούγεννα.