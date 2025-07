Ένα ζευγάρι ηλικιωμένων κέρδισε τεράστια αποζημίωση από εργολάβους για ουρανοξύστη που έκρυβε το φως που έπεφτε στο προσκέφαλο του κρεβατιού τους, με αποτέλεσμα να δυσκολεύονται να διαβάσουν βιβλία.

Ο Stephen και η Jennifer Powell μένουν τα τελευταία 20 χρόνια στον 6ο όροφο πολυκατοικίας στο South Bank του Λονδίνου και συνολικά κέρδισαν αποζημίωση ύψους 580.000 ευρώ από την κατασκευαστική Ludgate House Ltd.

Η εταιρεία αγόρασε μια έκταση αξίας 2 δισεκατομμυρίων λιρών που βρίσκεται απέναντι από το σπίτι των ηλικιωμένων με στόχο να φτιάξει το συγκρότημα Bankside Yards, το οποίο θα αποτελούνταν από τρεις ουρανοξύστες. Ωστόσο, μόνο ένα κτίριο ανεγέρθηκε, ο ουρανοξύστης Arbor με τις εργασίες να διεξάγονται μεταξύ 2019 και 2021.

Έκτοτε, «πάγωσε» η ανέγερση των άλλων δύο πύργων λόγω της μήνυσης που κατατέθηκε. Σύμφωνα με την Daily Mail, το ζευγάρι υποστήριξε ότι οι εργολάβοι δεν έλαβαν τις απαραίτητες άδειες από τους γείτονες. Αντιθέτως, προσπάθησαν να εξαγοράσουν την έγκριση τους και σε όσες περιπτώσεις δεν τα κατάφεραν, αδιαφόρησαν ή ήλπιζαν να απορριφθούν οι προσφυγές στα δικαστήρια.

«Στο κάτω κάτω μπορούν να ανοίξουν ένα φως να διαβάσουν, αν αυτό θέλουν να κάνουν εκείνη τη στιγμή», είπαν οι δικηγόροι της κατασκευαστικής στη δίκη.

