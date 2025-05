Μια πρώτη ομάδα μεταναστών χωρίς νόμιμα έγγραφα, οι οποίοι συμφώνησαν να λάβουν οικονομική ενίσχυση ύψους 1.000 δολαρίων και να επιστρέψουν οικειοθελώς στις χώρες τους, αναχώρησε χθες Δευτέρα από τις ΗΠΑ με ειδική πτήση προς την Ονδούρα και την Κολομβία, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικής Ασφαλείας (DHS).

Συνολικά, 64 μετανάστες επιβιβάστηκαν σε αεροσκάφος το οποίο απογειώθηκε από το Χιούστον, στην πολιτεία Τέξας, στις νότιες ΗΠΑ.

«Έλαβαν ο καθένας ταξιδιωτικό βοήθημα, εφάπαξ ποσό 1.000 δολαρίων, και διατήρησαν τη δυνατότητα να επιστρέψουν μια μέρα νόμιμα στις ΗΠΑ», ανέφερε το υπουργείο στο δελτίο Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα.

The Department of Homeland Security says the first ‘Project Homecoming’ flight departed Monday, sending migrants back to Honduras and Colombia.



