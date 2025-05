Αντιμέτωπη με απέλαση είναι μια φοιτήτρια του κολεγίου της Τζόρτζια αφού πέρασε με κόκκινο φανάρι και οι αρχές ανακάλυψαν ότι ολόκληρη η οικογένειά της ζει παράνομα στις ΗΠΑ εδώ και σχεδόν 15 χρόνια.

Η 19χρονη μεξικανικής καταγωγής Ximena Arias-Cristobal, την οποία σταμάτησε η αστυνομία στις 5 Μαΐου, όταν δεν τήρησε την πινακίδα «απαγορεύεται η στροφή με κόκκινο».

Η Ximena Arias-Cristobal, φοιτήτρια του Dalton State Community College, οδηγούσε χωρίς άδεια οδήγησης, αλλά είπε στους αστυνομικούς ότι είχε διεθνή άδεια οδήγησης, σύμφωνα με το WTVC, που επικαλείται την αναφορά από τη σύλληψή της.

Παραδέχτηκε ότι δεν είχε το έγγραφο όταν οι αστυνομικοί του Ντάλτον της ζήτησαν να το επιδείξει, ισχυριζόμενη ότι η μητέρα της της το είχε πάρει και της είπε ότι δεν έπρεπε να οδηγεί.

Το 2010, η Arias-Cristobal εισήχθη παράνομα στις ΗΠΑ από τους γονείς της όταν ήταν μόλις 4 ετών, κατά τη διάρκεια της μετακόμισης της οικογένειας από την πόλη του Μεξικού στην περιοχή του Ντάλτον, πάνω από 30 μίλια από τα σύνορα του Τενεσί και της Τζόρτζια.

Ο αστυνομικός που τη σταμάτησε προσπάθησε να μιλήσει με τη μητέρα της και τον ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου, αλλά κανένας τους δεν μιλούσε αγγλικά.

Η Arias-Cristobal συνελήφθη και κατηγορήθηκε για οδήγηση χωρίς έγκυρο δίπλωμα και μη συμμόρφωση με τις διατάξεις ελέγχου της κυκλοφορίας.

Μεταφέρθηκε στη φυλακή της κομητείας Γουίτφιλντ, εταίρο του προγράμματος 287(G) της αμερικανικής υπηρεσίας μετανάστευσης, που χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό παράνομων αλλοδαπών στη χώρα.

«Το πρόγραμμα αυτό λειτουργεί με βάση μια σειρά από αξιολογήσεις και ελέγχους ιστορικού που ολοκληρώνονται μόνο αφού ένας κρατούμενος έχει ήδη συλληφθεί για αδίκημα σύμφωνα με το νόμο της Τζόρτζια», αναφέρεται στον οδηγό λειτουργίας της φυλακής.

Τα στοιχεία της Arias-Cristobal πέρασαν από ομοσπονδιακή βάση δεδομένων, η οποία επιβεβαίωσε ότι δεν ήταν πολίτης των ΗΠΑ.

Μεταφέρθηκε στο Κέντρο Κράτησης Στιούαρτ, όπου κρατείται επίσης ο πατέρας της, Χοσέ Francisco Arias-Tovar. Ο Arias-Tovar συνελήφθη τον περασμένο μήνα, όταν τον σταμάτησαν επειδή οδηγούσε 19 μίλια πάνω από το όριο ταχύτητας.

Ο πατέρας, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης της δικής του εταιρείας, δεν έλαβε τα κατάλληλα έγγραφα για να παραμείνει στις ΗΠΑ. Δεν έγινε γνωστό αν έκανε ποτέ αίτηση για υπηκοότητα.

«Ο πατέρας μου έχει τη δική του εταιρεία και κάλεσαν έναν δικηγόρο για να δουν αν θα μπορούσαν να πάρουν άδεια εργασίας ή βίζα και είπαν ότι δεν είχαν φτάσει σε αυτό το καθεστώς για να πάρουν ακόμα», δήλωσε η μικρότερη αδελφή της Arias-Cristobal στο WTVC.

Η Arias-Cristobal δεν ήταν επιλέξιμη για το πρόγραμμα DACA, καθώς είχε πάει στη χώρα ένα χρόνο μετά τη λήξη του προγράμματος, σύμφωνα με τη Hannah Jones, τη γυναίκα για την οποία η έφηβη έκανε μπέιμπι σίτινγκ στο παρελθόν.

Η Jones δημιούργησε ένα GoFundMe για να συγκεντρώσει χρήματα για δικηγόρο μετανάστευσης και εγγύηση για τον έφηβο.

Ο δικηγόρος μετανάστευσης Terry Olsen, με έδρα την Τσατανούγκα του Τενεσί, κατήγγειλε την κράτηση της οικογένειας.

