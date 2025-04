Φωτιά έβαλαν και κατέστρεψαν τις εγκαταστάσεις τις οποίες διαχειρίζονται Κινέζοι επιχειρηματίες, γυναίκες στην Γουινέα-Μπισάου, οργισμένες με τις περιβαλλοντικές καταστροφές που προκαλεί η εξόρυξη ζιρκονίου, κάτι που έγινε γνωστό από το υπουργείο Εσωτερικών και από αυτόπτες μάρτυρες.

Πολλές γυναίκες και ένας αρχηγός τοπικού χωριού συνελήφθησαν μετά τα επεισόδια στο χωριό Νχικίν, κοντά στο θέρετρο Βαλέρα, στα σύνορα με τη Σενεγάλη, ανέφεραν οι αυτόπτες μάρτυες στο Γαλλικό Πρακτορείο. Εκατοντάδες διαδηλώτριες επιτέθηκαν στις εγκαταστάσεις, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Η εκμετάλλευση του ορυχείου έχει περάσει από το 2022 στα χέρια Κινέζων ιδιωτών.

«Όλες οι εγκαταστάσεις κάηκαν» είπε στους δημοσιογράφους ο υπουργός Εσωτερικών Μπότσε Κάντε, αφού επισκέφθηκε τον χώρο. «Όταν το κράτος κάνει προσπάθειες να βρει εταίρους, κανείς δεν έχει το δικαίωμα να καταστρέφει την περιουσία τους», πρόσθεσε, εμφανώς ενοχλημένος. Οι γυναίκες «που βανδάλισαν τον χώρο (…) έφυγαν όλες για να κρυφτούν στο δάσος. Πρέπει να τις εντοπίσουμε και να τις συλλάβουμε. Είναι απαράδεκτο να γίνονται τέτοιες ενέργειες και μετά όλα να συνεχίζονται σαν να μην συνέβη τίποτα», συνέχισε ο υπουργός.

