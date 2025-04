Τουλάχιστον 143 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι αγνοούνται μετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε πλεούμενο στον ποταμό Κονγκό, στο βορειοδυτικό τμήμα της ΛΔ Κονγκό, ανέφεραν χθες Παρασκευή αξιωματούχοι.

«Μια πρώτη ομάδα 131 πτωμάτων ανασύρθηκε την Τετάρτη, άλλα 12 ανακτήθηκαν την Πέμπτη και την Παρασκευή», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Ζοζεφίν-Πασιφίκ Λοκουμού, μέλος του εθνικού κοινοβουλίου που μετέβη επιτόπου.

Μέλος τοπικής ένωσης, ο Ζοζέφ Λοκοντό, δήλωσε πως «ο ακόμη προκαταρκτικός απολογισμός» της καταστροφής είναι «145 νεκροί», κάποιοι από τους οποίους «απανθρακώθηκαν» και άλλοι πέθαναν «από πνιγμό».

