Ιστορικό ισλαμικό τέμενος στη Νάμπλους, πόλη της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, υπέστη ζημιές κατά τη διάρκεια ισραηλινής στρατιωτικής επιχείρησης, ανακοίνωσαν χθες Παρασκευή το βράδυ οι τοπικές αρχές, καταγγέλλοντας τη «βεβήλωση» του χώρου λατρείας, ιερού τόπου για τους Παλαιστίνιους.

Η στρατιωτική επιχείρηση διεξήχθη χθες από τις 02:00 ως τις 06:30 στο ισλαμικό τέμενος Αλ Νασρ, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες που μίλησαν στο Γαλλικό Πρακτορείο. Πλάνα εικονίζουν την επίπλωση και το δάπεδο να έχουν απανθρακωθεί σε τμήμα του κτιρίου, καθώς και αντίτυπο του Κορανίου εν μέρει καμένο.

Ο ισραηλινός στρατός, με τον οποίο επικοινώνησε το Γαλλικό Πρακτορείο, δεν έκανε κανένα σχόλιο για τη δράση του στην πόλη.

Σύμφωνα με τις τοπικές θρησκευτικές αρχές, έξι ιστορικά ισλαμικά τεμένη μπήκαν τελευταία στο στόχαστρο ισραηλινών επιχειρήσεων.

The Ministry condemns the storming of 8 #mosques in the city of Nablus by the occupation forces, their vandalism, and the destruction of parts of these mosques, as well as the burning of large sections of Al-Nasr Mosque in the city's old town.



The ministry calls for real… pic.twitter.com/yV3HZt18B0