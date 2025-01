Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συνεχάρη σήμερα τον νέο πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, προβλέποντας πως «οι καλύτερες μέρες» στις σχέσεις των δύο χωρών θα έρθουν τα επόμενα χρόνια.

«Οι καλύτερες μέρες της συμμαχίας μας δεν έχουν έρθει ακόμη», είπε ο Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα. «Πιστεύω ότι η συνεργασία μας θα οδηγήσει τη συμμαχία ΗΠΑ-Ισραήλ σε ακόμη μεγαλύτερα ύψη», συμπλήρωσε ο ισραηλινός πρωθυπουργός.

