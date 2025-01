Ένας έφηβος 14 ετών πέθανε, αφού δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι σήμερα το απόγευμα μέσα σε ένα λεωφορείο, στο νοτιοανατολικό Λονδίνο, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Η επίθεση αυτή είναι η πολλοστή που σημειώνεται με μαχαίρι στη Βρετανία το τελευταίο διάστημα.

Η αστυνομία κλήθηκε στη συνοικία Γούλγουιτς, νωρίς το απόγευμα και οι διασώστες έδωσαν επί τόπου τις πρώτες βοήθειες σε ένα αγόρι 14 ετών το οποίο όμως «δυστυχώς πέθανε λίγο μετά την άφιξή τους».

ADMIN POST. 14yr old boy stabbed to death on a bus in Woolwich, London this afternoon. Lawless London just keeps sinking lower and lower. And @Keir_Starmer literally organized a knighthood for @sadiqkhan for dragging England's capital to this! pic.twitter.com/LU8CULf8gP

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει καμία σύλληψη. Οι αστυνομικές αρχές κάλεσαν τυχόν αυτόπτες μάρτυρες να αναφέρουν όσα είδαν.

An investigation has been launched after a 14-year-old was stabbed on a bus in Woolwich, London.



The incident happened this afternoon, around 14.28. Paramedics attempted to treat the young boy, but he passed away shortly after medics arrived. pic.twitter.com/jWdSZ9CfkG