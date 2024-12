Ένας άνδρας από την Καλιφόρνια κατακρεουργήθηκε μέχρι θανάτου από τα ίδια του τα σκυλιά σε παιδική χαρά του Σαν Ντιέγκο την Παρασκευή, όταν τα τρία θηρία αρνήθηκαν να αφήσουν τον ιδιοκτήτη τους παρά τις απέλπιδες προσπάθειες των παρευρισκομένων.

Οι κλήσεις άρχισαν να φτάνουν στην αστυνομία του Σαν Ντιέγκο γύρω στο μεσημέρι της Παρασκευής, αναφέροντας μια επίθεση σκύλων στο πάρκο της γειτονιάς «Mesa Viking» και όταν η αστυνομία έφτασε βρήκε τρία σκυλιά «νταήδες» να βυθίζουν τα δόντια τους στον ανυπεράσπιστο άνδρα, σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post.

Η επίθεση ήταν τόσο άγρια που ένας αυτόπτης μάρτυρας πίστεψε ότι η αστυνομία προσπαθούσε να συλλάβει έναν βίαιο εγκληματία.

