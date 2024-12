Ψάχνοντας σε μια μυστική φυλακή του καθεστώτος Άσαντ για τον αμερικανό δημοσιογράφο, Όστιν Τάις, η δημοσιογράφος Κλαρίς Γουόρντ του CNN έκανε μια εντυπωσιακή ανακάλυψη, όταν ένας μαχητής των ανταρτών αποκάλυψε έναν κρυμμένο κρατούμενο που δεν γνώριζε ακόμη ότι ο Άσαντ είχε εγκαταλείψει τη Συρία.

«Στα σχεδόν είκοσι χρόνια που εργάζομαι ως δημοσιογράφος, αυτή ήταν από τις πιο εξαιρετικές στιγμές που έχω παρακολουθήσει», ανέφερε σε ανάρτησή της στο Χ η δημοσιογράφος.

In nearly twenty years as a journalist, this was one of the most extraordinary moments I have witnessed. https://t.co/rG3WmhKh7X