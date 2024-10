Το «My Way» του Frank Sinatra και το «Hey Jude» των Beatles είναι ανάμεσα στα πιο δημοφιλή τραγούδια που επιλέγουν ασθενείς τελευταίου σταδίου, λίγο πριν πεθάνουν, για να ακούνε στις τελευταίες τους στιγμές.

Η φιλανθρωπική οργάνωση Marie Curie, η οποία παρέχει φροντίδα στο τέλος της ζωής, συνέθεσε αυτό που περιγράφει ως την πρώτη playlist, την οποία «επιμελήθηκαν» άνθρωποι στο τελικό στάδιο της ζωής τους, μέσω έρευνας που διεξήχθη σε συγγενείς που έχουν χάσει αγαπημένα τους πρόσωπα.

Άλλα τραγούδια που ανέφεραν οι 1.000 ενήλικες που συμμετείχαν από το Ηνωμένο Βασίλειο περιλαμβάνουν το «Over The Rainbow» της Judy Garland και το «I Will Always Love You» της Whitney Houston.

Επίσης, στη συγκινητική αυτή λίστα συμπεριλαμβάνονται το «(Simply) The Best» της Tina Turner, το «Angels» του Robbie Williams και, ίσως απροσδόκητα, το «Girls Just Want to Have Fun» της Cyndi Lauper.

Η οργάνωση τόνισε πως η μουσική μπορεί να παίξει «σημαντικό ρόλο στη φροντίδα στο τέλος της ζωής για πολλούς», με το 84% των συμμετεχόντων να συμφωνεί ότι η μουσική χαλάρωνε και ηρεμούσε τους αγαπημένους τους.

Έξι στους δέκα (61%) δήλωσαν ότι βοήθησε στη μείωση του άγχους και της συναισθηματικής φόρτισης.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, άλλα οφέλη περιλάμβαναν τη δημιουργία μιας κοινής εμπειρίας που έφερε τους ανθρώπους πιο κοντά, την αίσθηση της κανονικότητας και τη βοήθεια στην απόσπαση της προσοχής των ασθενών από τα φυσικά συμπτώματα της ασθένειάς τους, ανέφερε η οργάνωση.

Το εμβληματικό κομμάτι του Sinatra βρέθηκε στην πρώτη θέση της λίστας, ενώ το «These Are The Days Of Our Lives» των Queen κατέλαβε τη δέκατη θέση.

Άλλα δημοφιλή τραγούδια που δεν περιλαμβάνονται στη δεκάδα είναι το «Jolene» της Dolly Parton, το «Forever Young» των Alphaville και το «Dancing Queen» των ABBA.

Η ειδική στη μουσικοθεραπεία και επίτιμη ερευνήτρια της Marie Curie στο Πανεπιστήμιο Queen’s του Μπέλφαστ, Dr. Tracey McConnell, δήλωσε: «η τελική ασθένεια, ο πόνος και ο φόβος του θανάτου μπορεί να προκαλέσουν αισθήματα αδυναμίας και απομόνωσης, ακόμη και με την παρουσία στενών οικογενειακών μελών και φίλων».

«Η μουσική μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους να εκφράσουν τα συναισθήματά τους και να νιώσουν καλύτερα, ανεξαρτήτως της κατάστασης της υγείας ή της συναισθηματικής τους κατάστασης», συμπλήρωσε.

Η οργάνωση δημοσίευσε την playlist με τα πιο δημοφιλή τραγούδια παράλληλα με την έκδοση μιας ξεχωριστής αναφοράς για τις προτεραιότητες των ανθρώπων, όσον αφορά το πώς θα ήθελαν να περάσουν τους τελευταίους μήνες, εβδομάδες και ημέρες της ζωής τους.

Η οργάνωση ανέφερε ότι η συντριπτική πλειοψηφία (83%) των 10.500 ενηλίκων που συμμετείχαν στην έρευνα «δημόσιες στάσεις απέναντι στον θάνατο, τη θνητότητα και το πένθος στο Ηνωμένο Βασίλειο» δήλωσε πως η ποιότητα ζωής είναι πιο σημαντική από τη διάρκεια της ζωής όταν πρόκειται για σοβαρές ασθένειες.

Η φιλανθρωπική οργάνωση που παρέχει φροντίδα στο τέλος της ζωής, είπε πως οι άνθρωποι εξέφρασαν την επιθυμία να είναι απαλλαγμένοι από τον πόνο τις τελευταίες ημέρες της ζωής τους (38%) και περισσότεροι από τους μισούς (56%) ανέφεραν πως θα προτιμούσαν να πεθάνουν στο σπίτι.

Πρόσθεσε πως οι ελπίδες των ανθρώπων συχνά διαφέρουν από την «ωμή πραγματικότητα», παραπέμποντας σε έρευνα που δημοσίευσε τον περασμένο μήνα, η οποία διαπίστωσε πως το ένα τρίτο των ατόμων που πεθαίνουν στην Αγγλία και την Ουαλία αντιμετωπίζουν σοβαρό ή εξαιρετικά έντονο πόνο την τελευταία εβδομάδα της ζωής τους.

Η νοσηλεύτρια της Marie Curie, Τζαν Πάλμερ, με έδρα το Κάρντιφ και την περιοχή Vale, ανέφερε πως η έρευνα δείχνει «τι είναι πιο σημαντικό για τους ανθρώπους που πεθαίνουν».

«Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι η ποιότητα ζωής είναι κεντρικό ζήτημα, με την απαλλαγή από τον πόνο, τη διατήρηση της αξιοπρέπειας και του αυτοσεβασμού και την παρουσία αγαπημένων προσώπων να βρίσκονται στην κορυφή της λίστας», σχολίασε.

«Αυτό συμβαδίζει με όσα ακούμε καθημερινά από τα άτομα που υποστηρίζουμε, είτε αυτό είναι στο νοσοκομείο, στα σπίτια των ανθρώπων, είτε στη γραμμή υποστήριξης», τόνισε.

«Αυτό που προκαλεί βαθιά ανησυχία είναι το πόσο συχνά αυτές οι βασικές ανάγκες δεν ικανοποιούνται. Όλοι αξίζουν την καλύτερη δυνατή παρηγορητική και φροντίδα στο τέλος της ζωής, ανεξάρτητα από το ποιοι είναι και πού ζουν», ανέφερε κλείνοντας.

Η λίστα έχει ως εξής:

1) My Way – Frank Sinatra

2) I Will Always Love You – Whitney Houston

3) (Simply) The Best – Tina Turner

4) Over The Rainbow – Judy Garland

5) Girls Just Want to Have Fun – Cyndi Lauper

6) Angels – Robbie Williams

7) What A Wonderful World – Louis Armstrong

8) Beautiful – Christina Aguilera

9) Hey Jude – The Beatles

10) These Are The Days Of Our Lives – Queen