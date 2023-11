Δημόσια τοποθετήθηκε ο CEO του HBO αναφορικά με τις κατηγορίες ότι προσπάθησε να διαστρεβλώσει και να χειραγωγήσει τις κριτικές στα social media μέσω ψεύτικων λογαριασμών που ασκούσαν πιέσεις.

O Casey Bloys παραδέχτηκε ότι έβαλε διαδικτυακά trolls να παρενοχλούν κριτικούς που εκφράστηκαν αρνητικά για διάφορες σειρές του πασίγνωστου τηλεοπτικού δικτύου, όπως το The Idol και το Perry Mason, με αποτέλεσμα να απολογηθεί.

«Όσοι από εσάς με γνωρίζετε, ξέρετε καλά πόσο παθιασμένος είμαι με τις σειρές που αποφασίζουμε να γυρίσουμε, τα άτομα που τις δημιουργούν και όσους εργάζονται σε αυτές. Θέλω να τα πηγαίνουν καλά, θέλω να τις αγαπάει ο κόσμος. Είναι πολύ σημαντικό για εμένα… Το 2020 και το 2021 εργαζόμουν από το σπίτι και περνούσα υπερβολικά πολύ χρόνο σκρολάροντας στο Twitter. Τότε μου ήρθε μια πάρα πολύ χαζή ιδέα για να εκτονώσω τον εκνευρισμό μου», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι πλέον επικοινωνεί μέσω προσωπικών μηνυμάτων με όσους κριτικούς θεωρεί ότι αδικούν τις σειρές του HBO.

Το ρεπορτάζ που τον εξέθεσε

Σύμφωνα με το Rolling Stone, όλα ξεκίνησαν από την απόλυση του Sully Temori από το HBO, ο οποίος εργαζόταν ως ισχυρίζεται ότι υπήρξαν πολλές περιπτώσεις όπου ο Casey Bloys, διευθυντής προγράμματος του HBO μαζί με την VP προγραμμάτων, Kathleen McCaffrey χρησιμοποιούσαν έναν «μυστικό στρατό» από ψεύτικους λογαριασμούς στο Twitter για να διαφωνούν και να μαλώνουν με κριτικούς μεγάλων ειδικών μέσων του Χόλιγουντ, όπως το πασίγνωστο Deadline. Όλα αυτά έγιναν την περίοδο μεταξύ Ιούνιος του 2020 και Απρίλιος του 2021.

Ανάμεσα στις σειρές τις οποίες αυτός ο μυστικός στρατός fake λογαριασμών υπερασπιζόταν με κάθε τρόπο και πρακτικά σαμποτάρανε τις κριτικές των μέσων ήταν το The Nevers του Joss Whedon, το Run της Vicky Jones, το Perry Mason αλλά και το The Idol σε παραγωγή και σκηνοθεσία The Weeknd και Sam Levinson (Euphoria).

Μάλιστα στο στόχαστρό τους είχαν βάλει και συγκεκριμένους γνωστούς κριτικούς όπως τους James Poniewozik και Mike Hale των New York Times, Alan Sepinwall του Rolling Stone και την Kathryn VanArendonk του Vulture. Στην αγωγή του ο Temori αναφέρεται στο γεγονός ότι του ζητήθηκε να κάνει πράγματα που δεν ήταν αρμόδιος, όπως τα περιβόητα βιτριολικά tweets και σχόλια κάτω από αυτά τα reviews.

«Υπάρχει τρόπος να δημιουργήσουμε έναν εικονικό λογαριασμό που δεν μπορεί να ιχνηλατηθεί προς εμάς για να κάνουμε τις διαταγές του», έγραψε η McCaffrey σύμφωνα με το Rolling Stone, η οποία πρόσθεσε ότι ο Bloys «μου έστελνε πάντα μηνύματα ζητώντας μου να βρω φίλους για να απαντήσουν».