Viral έχει γίνει η συνέντευξη του Κριστιάνο Ρονάλντο Τζούνιορ, σε γνωστό youtuber, στην οποία ο γιος του πρώην ποδοσφαιριστή των Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ρεάλ Μαδρίτης και Γιουβέντους παραδέχεται ότι πλέον ο Λαμίν Γιαμάλ πλέον είναι καλύτερος παίκτης από τον CR7.

Ο γιος του Κριστιάνο Ρονάλντο κλήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση που αφορούσε τον νεαρό αστέρα της Μπαρτσελόνα και του πατέρα του.

«Τώρα, ναι, ο Γιαμάλ παίζει καλύτερα από τον μπαμπά μου. Αλλά δεν έχει κατακτήσει κάτι σημαντικό ακόμα».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ρονάλντο Τζούνιορ είναι μόλις 14 ετών και ακολουθεί τα βήματα του διάσημου πατέρα του, παίζοντας στις ακαδημίες της Αλ Νασρ, ενώ παράλληλα συμμετέχει και στις μικρές εθνικές ομάδες της Πορτογαλίας.

Rakai just told Cristiano Ronaldo’s son, Cristiano Jr, that Lamine Yamal is a better football player than his dad 😭😭 pic.twitter.com/r0rb6wOssW