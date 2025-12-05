Για την ομάδα νεαρών που προσπαθεί να «παραδειγματίσει» με άγριους ξυλοδαρμούς και απειλές όσους έχουν παιδοφιλικές τάσεις, στη Θεσσαλονίκη, μίλησαν η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου καθώς και ο επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν/Α Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης.

Ο κ. Καλλιακμάνης μίλησε για το τελευταίο περιστατικό στο οποίο «νεαροί μπήκαν στο αυτοκίνητο ενός άνδρα, τον οδήγησαν σε δασώδη περιοχή, τον απείλησαν με μαχαίρι – πεταλούδα και τον ξυλοκόπησαν».

Η Κωνσταντία Δημογλίδου από την πλευρά της είπε πως το συγκεκριμένο περιστατικό είναι καταγεγραμμένο σαν ληστεία, καθώς δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής επίσημη καταγγελία.

Ωστόσο, όπως είπε η ίδια, υπήρξαν δύο παρόμοια περιστατικά μέσα στον Νοέμβριο τα οποία κατέληξαν σε ληστεία και έχουν κοινά χαρακτηριστικά με τον ξυλοδαρμό του 48χρονου άνδρα. Μάλιστα, ο ένας, στο οποίο επιτέθηκαν συνολικά δέκα άτομα, παραδέχθηκε ότι μιλούσε με ανήλικη κοπέλα.

«Μπαίνουν από πίσω και τον απειλούν με πεταλούδα»

Η σύντροφος του 48χρονου που νοσηλεύεται μίλησε χθες στο Live News, περιγράφοντας τη διαδρομή του τρόμου, που ξεκίνησε από την αερογέφυρα της Σταυρούπολης.

«Την ώρα που πήγαινε, που έστριψε από μας για να βγει εκεί στη στροφή Καρατάσιου για να στρίψει αριστερά από την αερογέφυρα, πριν ανέβει πάνω στην αερογέφυρα στο φανάρι, ήταν μόνος στον δρόμο εκείνη την ώρα και μπαίνουν από πίσω από την πόρτα».

Οι δράστες χτύπησαν το θύμα στο κεφάλι και παράλληλα τον απείλησαν με ένα μαχαίρι τύπου πεταλούδα.

«Τον οδηγούν εκεί, αφήνει το αμάξι έξω από το δασάκι και εκεί περιμένουν στην είσοδο και άλλοι, καμιά δεκαριά, γύρω στα 15 άτομα. Τον οδηγούν μέσα, εκεί που έχει ένα σπιτάκι, και εκεί πέρα τον περικυκλώνουν και αρχίζουν να τον χτυπάνε, ο ένας να τον απειλεί με πεταλούδα, ο άλλος να τον χτυπάει, δεν ήξερε από πού τις έτρωγε. Δεν είχε χρήματα, απλά αντιστάθηκε αυτός για να τους δώσει το κλειδί από το αμάξι και εκεί τον πλάκωσαν ακόμα πιο πολύ και του το πήραν το κλειδί και άνοιξαν το αμάξι και πήραν το τσαντάκι του».

Από τα χτυπήματα, ο 48χρονος έχασε τις αισθήσεις του και όταν συνήλθε σύρθηκε γεμάτος αίματα μέχρι τον δρόμο.

«Χτύπησε στο πλησιέστερο σπίτι, φοβήθηκαν οι άνθρωποι γιατί ξέρουν οι κάτοικοι ότι συμβαίνουν διάφορα σε αυτό το δασάκι. Δεν προστατεύεται το μέρος».

Περίοικοι ειδοποίησαν την Αστυνομία. Ο άντρας ήταν αιμόφυρτος στην άκρη του δρόμου. Τον παρέλαβε ασθενοφόρο και τον μετέφερε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

