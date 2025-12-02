Με καταθέσεις μαρτύρων συνεχίστηκε ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου η δίκη για την υπόθεση των υποκλοπών. Για δεύτερη ημέρα ανέβηκε στο βήμα του μάρτυρα ο πρώην υπάλληλος της Intellexa, Παναγιώτης Κούτσιος, ο οποίος δέχτηκε σειρά ερωτήσεων σχετικά με τις επισκέψεις του σε δημόσιες αρχές στο εξωτερικό για να προωθήσει το λογισμικό της Intellexa που αφορούσε ανάλυση δεδομένων αλλά και τον τρόπο με τον οποίο συνέχισε την ίδια εργασία του ενώ δεν συνεργαζόταν με την εταιρία.

Ο μάρτυρας αποκάλυψε πως είχε επαφές στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Αφρική, την Κένυα, το Μεξικό, την Κολομβία, το Ουζμπεκιστάν, το Καζακστάν και τη Μογγολία, ενώ απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις ανέφερε ότι ένα χρόνο μετά την αποχώρησή του από την Intellexa προσελήφθη σε άλλη εταιρία (1/5/2023-31/3/2024), με κοινά πρόσωπα, για να παρουσιάζει το ίδιο λογισμικό.

Οι τόνοι ανέβηκαν όταν ο μάρτυρας υποστήριξε πως δεν θυμόταν το όνομα της εταιρίας για την οποία παρουσίαζε το ίδιο λογισμικό με αυτό της Intellexa.

«Δεν σας έκανε εντύπωση που κάνατε την ίδια δουλειά σε άλλη εταιρία. Δεν σας απασχολούσε ποιος ήταν ο κατασκευαστής του προϊόντος;» ήταν η ερώτηση του προέδρου με το μάρτυρα να απαντά: «Αυτό ήταν του πωλητή…».

Οι απαντήσεις του μάρτυρα στις επίμονες ερωτήσεις της έδρας προκάλεσαν την αντίδραση του προέδρου, ο οποίος του είπε: «Μας κοροϊδεύετε από χθες! Ενώ η εταιρία είχε κλείσει από το 2023, μας λέτε ότι κάνατε την ίδια δουλειά μέχρι το 2024!».

Ο μάρτυρας υποστήριξε πως είχε εμπιστοσύνη στους ανθρώπους που του έδωσαν μια δουλειά με μισθό που ξεπερνούσε τις 5.000 ευρώ το μήνα.

Μάρτυρας: …Μου έκαναν μία καλή πρόταση.

Πρόεδρος: Μήπως σας πληρώνουν ακόμα;

Μάρτυρας: Παιδιά! (σ.σ. απευθυνόταν στον πρόεδρο και τον εισαγγελέα)

Εισαγγελέας: Δεν απευθύνεστε στο δικαστήριο με τη λέξη «παιδιά».

Μάρτυρας: Μπορούσα να εργαστώ σε μία δουλειά που πληρωνόμουν καλά και μπορούσα να συντηρήσω την οικογένειά μου.

Εισαγγελέας: Την οικογένειά σας μπορείτε να την συντηρήσετε και ως μισθοφόρος σκοτώνοντας παιδάκια στην Αφρική, τι σημαίνει αυτό;(…)

Πρόεδρος: Τελικά πήγατε ξανά στην Intellexa;

Μάρτυρας: Το όνομα δεν ήταν το ίδιο…

Πρόεδρος: Ήταν η εταιρία η Intellexa;

Μάρτυρας: Το λογισμικό που παρουσίαζα ήταν το ίδιο, φαντάζομαι ότι ήταν η ίδια εταιρία.

Εισαγγελέας: Με τι ποσοστό φαντάζεστε; 20%; Είμαστε νοήμονες άνθρωποι!

Υποστήριξη κατηγορίας: Κύριε, έρχεστε και λέτε ότι δεν ξέρετε πώς λεγόταν μία εταιρεία από την οποία παίρνατε πάνω από 5.000 ευρώ το μήνα;

Μάρτυρας: Δεν λεγόταν Intellexa.

Υποστήριξη κατηγορίας: Υπάρχει περίπτωση να είναι άλλη εταιρία;

Μάρτυρας: Φαντάζομαι όχι, αν πρέπει να φανταστώ…

Στη συνέχεια τη σκυτάλη των μαρτυρικών καταθέσεων πήρε ο λογιστής και φοροτεχνικός Ηλίας Κυριακίδης, ο οποίος είχε αναλάβει τη σύσταση της Intellexa και ακόμη δύο εταιριών στην Ελλάδα.

Ο μάρτυρας κατέθεσε ότι οι εταιρείες είχαν αντικείμενο στατιστικά δεδομένα και αναλύσεις σε συνδυασμό με hardware που συναρμολογούνταν στην Ελλάδα και εξάγονταν στο εξωτερικό. Όπως ανέφερε, οι εταιρίες είχαν συναλλαγές μεταξύ τους οι οποίες αφορούσαν το εξωτερικό. Ωστόσο, δεν ήταν σε θέση να εξηγήσει το λόγο που γινόταν αυτό, εκτιμώντας πως ήταν φορολογικός. Σύμφωνα με το μάρτυρα, η εταιρία είχε συνολικό ύψος αγορών περίπου 2 εκατ. και πωλήσεων περίπου 3 εκατ., έλαβαν επιστροφή ΦΠΑ συνολικά 150.000 ευρώ και εργάζονταν σε αυτή περίπου 12 εργαζόμενοι με υψηλούς μισθούς που έφταναν ακόμη και τα 5.000–8.000 ευρώ. Ο μάρτυρας υποστήριξε πως δεν υπήρξε καμία συνεργασία Intellexa – Krikel, σημειώνοντας ότι παραιτήθηκε με αφορμή δημοσιεύματα που τις συνέδεαν. «Το να σε κατηγορούν για κάτι ενώ είσαι καθαρός είναι φοβερό» κατέθεσε.