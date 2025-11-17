Με καταθέσεις μαρτύρων συνεχίζεται ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου η δίκη των υποκλοπών με κατηγορούμενους τέσσερις επιχειρηματίες – εκπροσώπους εταιρειών.

Στο βήμα του μάρτυρα ανέβηκε ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης ο οποίος κατέθεσε πως υπήρξε ένας από τους στόχους του κακόβουλου λογισμικού Predator καθώς το κινητό του «παγιδεύτηκε» το καλοκαίρι του 2020 λαμβάνοντας στην πορεία τουλάχιστον τρία επιμολυσμένα μηνύματα.

Ο μάρτυρας έκανε λόγο για «ενιαίο κέντρο παρακολούθησης μεταξύ ΕΥΠ και Predator», γεγονός που -όπως είπε- απέδειξε η έρευνα του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Αχιλλέα Ζήση που βρήκε κοινούς έναν στους τρεις στόχους.

Ο δημοσιογράφος περιέγραψε πώς δημιουργήθηκε το δίκτυο των παράνομων παρακολουθήσεων βάζοντας στο «κάδρο» το γραφείο του πρωθυπουργού.

«Το 2020 ήταν σε εξέλιξη μία δημοσιογραφική έρευνα που είχε ξεκινήσει από το 2017… Τότε, με τη συμβατική τεχνολογία από την ΕΥΠ ξεκίνησε η παρακολούθηση. Το προϊόν του ρεπορτάζ τότε ήταν πάρα πολύ πλούσιο» ανέφερε ο μάρτυρας σημειώνοντας πως αντιλήφθηκε πως το κινητό του δεν λειτουργούσε σωστά καθώς όταν καλούσε συνδεόταν κατευθείαν με τον αριθμό και τελείωνε γρήγορα η μπαταρία.

«Στα μέσα Ιουλίου απευθύνθηκα σε μία «πηγή» μου η οποία στη συνέχεια μου είπε ότι με παρακολουθεί η ΕΥΠ. Στις 10 Αυγούστου 2020 μου προσκόμισε φωτογραφίες με το κείμενο απομαγνητοφώνησης από δύο συνομιλίες με μία συνάδελφό μου και με ένα καθηγητή πανεπιστημίου. Σοκαρίστηκα» είπε.

Ο μάρτυρας κατέθεσε πως όταν, στις 12 Αυγούστου, υπέβαλλε καταγγελία στην ΑΔΑΕ διεκόπη η παρακολούθησή του από την ΕΥΠ. Την ίδια περίοδο, όπως είπε, είχε δεχθεί μήνυμα από το Predator.

«Το μήνυμα έγραφε «Θανάση, το είδες αυτό; Αυτοί οι τύποι έχουν ξεφύγει» και είχε έναν σύνδεσμο. Εγώ το πάτησα, όλα τα πατούσα τότε δυστυχώς», είπε περιγράφοντας τον τρόπο που το κινητό του μολύνθηκε από το κακόβουλο λογισμικό.

Όταν κλήθηκε ο δημοσιογράφος να εξηγήσει πώς δικαιολογεί την διπλή παρακολούθηση ανέφερε : «Είναι ξεκάθαρο το Predator είναι λογισμικό παρακολούθησης που απαιτεί να το ενεργοποιήσεις, πρέπει να σου δοθεί το θέλγητρο. Πρώτα η ΕΥΠ συνέλεγε στοιχεία για να σου σταλεί στη συνέχεια το προσωποποιημένο λινκ». Ο μάρτυρας τόνισε πως «προφανώς επρόκειτο για ενιαίο κέντρο».

Πρόεδρος: Η διαδικασία δεν αρκέστηκε σε ένα λινκ;

Μάρτυρας: Ήταν προϊόν ανάλυσης…

Ο κ. Κουκάκης ανέφερε πως «το predator δεν είναι η ελίτ των λογισμικών. Το Pegasus ήταν, οπότε το εργαστήριο ήταν εκπαιδευμένο. Η τεχνογνωσία του Citizen Lab…η αυθεντία του δεν αμφισβητείται» .

Πρόεδρος: Γιατί τρία μηνύματα αφού σας είχαν με το πρώτο;

Μάρτυρας: Τα λογισμικά εξελίσσονται συνεχώς. Επίσης κάθε φορά που επανεκκινούσα το κινητό ή έμενα από μπαταρία θα έπρεπε να στείλουν νέο μήνυμα επιμόλυνσης, αυτό μου έχουν εξηγήσει.

«Το predator απαιτεί να πατήσεις το κλικ για να το ενεργοποιήσεις άρα πρέπει να είναι θελκτικό το λινκ. Η πιο χαρακτηριστική περίπτωση είναι αυτή των εμβολίων» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κουκάκης και λίγο αργότερα σημείωσε: «Υπήρχαν τέσσερα επίπεδα στόχων. Αυτοί που ενδιέφεραν τους Μπίτζιο και Λαβράνο για την ασφάλεια τους, η δεύτερη κατηγορία ήταν αυτοί που παρακολουθούσαν για τις δουλειές τους και ύστερα υπάρχουν άλλα δύο σετ παρακολουθήσεων. Η ΕΥΠ για υπαλλήλους της -όπου εκεί έδεσαν άτσαλα κι έστειλαν ακόμη και στο signal- και η ΕΥΠ για λογαριασμό του Μαξίμου».

Σύμφωνα με το μάρτυρα, το «Άγιο Δισκοπότηρο» ήταν οι συμφωνίες για τα αμυντικά προγράμματα.