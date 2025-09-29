Μεγάλη αναστάτωση προκάλεσαν χθες το απόγευμα νεαροί κρατούμενοι στις φυλακές Κασσαβέτειας που ήρθαν σε σύγκρουση με φύλακες, ενώ χρειάστηκε να επέμβουν αστυνομικοί της ΟΠΚΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας taxydromos.gr, κρατούμενοι έσπασαν τζάμια και έβαλαν φωτιά σε στρώματα την ώρα που πετούσαν ξύλα σε φρουρούς που προσπαθούσαν να τους συνετίσουν.

Τελικά, επενέβησαν σωφρονιστικοί υπάλληλοι και αστυνομικοί της ΟΠΚΕ προκειμένου να επανέλθει η τάξη, ενώ η φωτιά κατασβέστηκε από πυροσβέστες του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Δρυμώνα.