Μια έγκυος γυναίκα που βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο το βράδυ της Τρίτης 9 Σεπτεμβρίου, με τον σύζυγό της να οδηγεί προκειμένου να φτάσουν εγκαίρως.

Το περιστατικό έγινε αντιληπτό από την Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. 508-1, μετά από σήμα που έλαβε το Κέντρο της Άμεσης Δράσης. Οι αστυνομικοί ανέλαβαν να ανοίξουν τον δρόμο, εξασφαλίζοντας ασφαλή και ταχύτατη συνοδεία του οχήματος.

Μέσα σε 15 λεπτά η γυναίκα έφτασε στο νοσοκομείο και παραδόθηκε στους γιατρούς για άμεση φροντίδα.

Δείτε βίντεο που ανέβασε η ΕΛΑΣ:

