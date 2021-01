Η Τουρκία καλεί την Ελλάδα σε διερευνητικές επαφές τον Ιανουάριο

Η Τουρκία απευθύνει στην Ελλάδα επίσημη πρόσκληση για επανεκκίνηση των διερευνητικών επαφών τους εντός του Ιανουαρίου, δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, όπως μεταδίδει το Reuters.

Μιλώντας στην Άγκυρα, ο Τσαβούσογλου σημείωσε ότι καμία κίνηση δεν έχει γίνει από την Ελλάδα, προσθέτοντας πως η Αθήνα «δεν έχει καμία δικαιολογία» να μην επανακκινήσει τις συνομιλίες.

#BREAKING Turkish foreign minister invites Greece for exploratory talks with 1st meeting in January

— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) January 11, 2021