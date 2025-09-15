Πρεμιέρα έκανε σήμερα το «Πρωινό» με τον Γιώργο Λιάγκα στον ΑΝΤ1, δίνοντας το έναυσμα για τη νέα τηλεοπτική σεζόν με χαμόγελα, αισιοδοξία και… πρωτότυπα δώρα.

Ο γνωστός παρουσιαστής καλημέρισε το τηλεοπτικό κοινό με ειλικρίνεια και αυθορμητισμό, λέγοντας: «Επειδή έχω πάντα άγχος τα πρώτα λεπτά της πρώτης εκπομπής κάθε χρονιάς, μην μιλήσω πολύ… Θα τα κάνω σαλάτα. Πάμε να υποδεχτούμε τους παλιούς και νέους συνεργάτες μου».

Λίγο αργότερα πρόσθεσε με ενθουσιασμό: «Έτσι, με χαρά, με κέφι, με μπρίο ξεκινά το “Πρωινό”».

Σε κλίμα γιορτής, ο Γιώργος Λιάγκας υποδέχτηκε την ομάδα του με μια συμβολική κίνηση: έδωσε λουλούδια στις συνεργάτιδές του, ενώ στους άντρες της παρέας μοίρασε μεγάλους στόχους -κυριολεκτικά. Κάθε στόχος έφερε επάνω του ένα χρωματιστό βέλος.