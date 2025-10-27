Το GNTM και η σειρά «Φαντάσματα» σάρωσαν σε τηλεθέαση, με το κοινό να προτιμά και επιβραβεύει τα δύο project του του Star.

Ειδικότερα, το ριάλιτι μόδας παρακολούθησαν συνολικά 1,6 εκατομμύρια τηλεθεατές.

Έτσι, σημείωσε μερίδιο 14,2% στους 18-54 και ήταν συνολικά 1ο στη ζώνη του. Η απήχηση σε γυναίκες 18-54 ήταν 17,0% και σε επιμέρους κοινό, στις γυναίκες 18-24, σημείωσε μερίδιο 43,5% ενώ κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, σε τέταρτα, ξεπέρασε το 70,0% .

Τα «Φαντάσματα» από την άλλη, η νέα σειρά του Star, σημείωσε μέσο μερίδιο 16,2% στο 18-54, ενώ η απήχηση και σε γυναίκες και άνδρες 18-54 ήταν 16,8% και 15,4% αντίστοιχα.

Ένα εκατομμύριο τηλεθεατές λοιπόν, παρακολούθησαν συνολικά την καινούργια σειρά μυθοπλασίας.