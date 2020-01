Σαν σήμερα 21 Ιανουαρίου

1189: Ο Φίλιππος Αύγουστος Β' της Γαλλίας και ο Ερρίκος Β' της Αγγλίας ξεκινούν τη συγκέντρωση των στρατευμάτων τους για την Γ' Σταυροφορία.

1525: Ιδρύεται στη Ζυρίχη το κίνημα των Ελβετών Αναβαπτιστών, όταν μία ομάδα πιστών βαπτίζει ο ένας τον άλλο σπάζοντας μία παράδοση χιλίων ετών ένωσης Κράτους-Εκκλησίας.

1720: Η Σουηδία και η Πρωσία υπογράφουν τη Συνθήκη της Στοκχόλμης.

1789: Τυπώνεται στη Βοστόνη η πρώτη αμερικανική νουβέλα, με τίτλο «The Power of Sympathy: or the Triumph of Nature Founded in Truth».

1790: Ο δρ Ζοζέφ Ινιάς Γκιγιοτέν προτείνει στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση τη χρήση της λαιμητόμου ως ανώδυνου μέσου και μέτρου ισότητας για την εκτέλεση της θανατικής ποινής.

1830: Υπογράφεται στο Λονδίνο μεταξύ Αγγλίας, Γαλλίας και Ρωσίας πρωτόκολλο με το οποίο η Ελλάδα ανακηρύσσεται ανεξάρτητο κράτος.

1878: Ο Ελληνικός Στρατός, αποτελούμενος από 24.000 πεζούς, 300 ιππείς και 4 πυροβολαρχίες, υπό τον αντιστράτηγο Σκαρλάτο Σούτσο, εισβάλλει άνευ κηρύξεως πολέμου στην τουρκοκρατούμενη Θεσσαλία, για να προστατεύσει τους επαναστάτες Θεσσαλούς. Μέσα σε δύο ημέρες θα απελευθερώσει τα χωριά μέχρι τον Δομοκό.

1898: Η Ελλάδα τίθεται υπό διεθνή οικονομικό έλεγχο.

1911: Διεξάγεται για πρώτη φορά στο Μόντε Κάρλο το ράλι αυτοκινήτων της ομώνυμης πόλης.

1919: Ξεκινά τις εργασίες της στο Δουβλίνο η Ιρλανδική Συντακτική Συνέλευση. Η Ιρλανδία ανακηρύσσεται ανεξάρτητη Δημοκρατία.

1924: Ο Ελευθέριος Βενιζέλος προαναγγέλλει δημοψήφισμα για το Πολιτειακό.

1925: Το κοινοβούλιο της Αλβανίας ανακηρύσσει τη χώρα σε Δημοκρατία. Πρώτος πρόεδρος της είναι ο Αχμέτ Ζόγου.

1942: Ο Αμερικανός ζωγράφος, Έντουαρντ Χόπερ, ολοκληρώνει τον περίφημο πίνακά του Nighthawks.

1946: Το ΚΚΕ ζητά την αποχώρηση των Άγγλων από την Ελλάδα. Την ίδια μέρα, οι Σοβιετικοί καταγγέλλουν στον ΟΗΕ την παρατεταμένη παραμονή των αγγλικών στρατευμάτων στην Ελλάδα.

1963: Πεθαίνει στις φυλακές Ιτζεδίν ο Γιώργης Ερυθριάδης, πρώην μέλος του ΠΓ και τότε μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ.

1975: Οι πρωτεργάτες του πραξικοπήματος της 21ης Απριλίου, μετά την ολοκλήρωση της ανάκρισης, οδηγούνται στις φυλακές Κορυδαλλού.

1976: Πραγματοποιείται η πρώτη εμπορική πτήση με επιβάτες του υπερηχητικού αεροπλάνου Concorde.

1996: Στην Ελλάδα σχηματίζεται κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Κωνσταντίνο Σημίτη.

2010: Δημοσιεύεται η απόφαση του Αρείου Πάγου για επανάληψη της Δίκης των 6, που έγινε το 1922 και οδήγησε έξι στρατιωτικούς και πολιτικούς στο εκτελεστικό απόσπασμα ως υπαίτιους για τη Μικρασιατική Καταστροφή.

2018: Διοργανώνεται συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη για τη μη χρήση του όρου «Μακεδονία» από τα Σκόπια. Συμμετείχαν 90.000 άτομα σύμφωνα με την Αστυνομία ή γύρω στις 400.000 κατά τους διοργανωτές.

Γεννήσεις

1264 - Αλέξανδρος, πρίγκιπας της Σκωτίας

1338 - Κάρολος Ε', βασιλιάς της Γαλλίας

1763 - Αυγουστίνος Ροβεσπιέρος, Γάλλος επαναστάτης

1829 - Όσκαρ Β', βασιλιάς της Σουηδίας

1841 - Εντουάρντ Σιρέ, Γάλλος φιλόσοφος και ποιητής

1867 - Μαξίμ Βεϊγκάν, Γάλλος στρατηγός

1869 - Γκριγκόρι Ρασπούτιν, Ρώσος μυστικιστής

1886 - Ρήγας Γκόλφης, Έλληνας ποιητής

1895 - Κριστόμπαλ Μπαλενθιάγα, Ισπανός σχεδιαστής μόδας

1901 - Ρικάρδο Θαμόρα, Ισπανός ποδοσφαιριστής

1905 - Κριστιάν Ντιόρ, Γάλλος σχεδιαστής μόδας

1908 - Μπενγκτ Στρέμγκρεν, Δανός αστρονόμος και αστροφυσικός

1912 - Κόνραντ Μπλοχ, Γερμανός βιοχημικός

1921 - Αλέξης Δαμιανός, Έλληνας σκηνοθέτης

1922 - Τέλι Σαβάλας, Αμερικανός ηθοποιός

1922 - Πολ Σκόφιλντ, Άγγλος ηθοποιός

1924 - Μπένι Χιλ, Άγγλος ηθοποιός

1925 - Τζοσέπ Πιντάτ-Σολάνς, κυβερνήτης της Ανδόρρας

1934 - Χαράλαμπος Πεττεμερίδης, Κύπριος αγωνιστής

1935 - Λευτέρης Βερυβάκης, Έλληνας πολιτικός

1941 - Πλάθιντο Ντομίνγκο, Ισπανός τενόρος

1941 - Ίβαν Πούτσκι, Πολωνός παλαιστής

1942 - Εζέν Καμαρά, πρωθυπουργός της Γουινέας

1943 - Δημήτρης Πουλικάκος, Έλληνας ηθοποιός και τραγουδοποιός

1944 - Τζακ Άμποττ, Αμερικανός εγκληματίας και συγγραφέας

1953 - Πολ Άλεν, Αμερικανός επιχειρηματίας, συνιδρυτής της Microsoft

1956 - Τζίνα Ντέιβις, Αμερικανίδα ηθοποιός

1963 - Χακίμ Ολάζουον, Νιγηριανός καλαθοσφαιριστής

1977 - Φιλ Νέβιλ, Άγγλος ποδοσφαιριστής

1983 - Άλεξ Άκερ, Αμερικανός καλαθοσφαιριστής

1983 - Σβετλάνα Χότσενκοβα, Ρωσίδα ηθοποιός

1988 - Άστον Ίτον, Αμερικανός δεκαθλητής

1988 - Βανέσα Χέσλερ, Ιταλίδα ηθοποιός και μοντέλο

1989 - Χενρίκ Μιχιταριάν, Αρμένιος ποδοσφαιριστής

1993 - Μενέλαος Κοκκινάκης, Έλληνας πετοσφαιριστής

2004 - Ίνγκριντ Αλεξάνδρα, πριγκίπισσα της Νορβηγίας

Θάνατοι

420 - Ισδιγέρδης Α', βασιλιάς της Περσίας

1059 - Μιχαήλ Α' Κηρουλάριος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως

1118 - Πάπας Πασχάλης Β'

1329 - Ερρίκος Β', λόρδος του Μεκλεμβούργου

1774 - Μουσταφά Γ', Οθωμανός σουλτάνος

1775 - Εμελιάν Πουγκατσιόφ, Κοζάκος επαναστάτης

1793 - Λουδοβίκος ΙΣΤ', βασιλιάς της Γαλλίας

1814 - Μπερναρντέν ντε Σεν-Πιέρ, Γάλλος συγγραφέας και βοτανολόγος

1911 - Τσαρλς Φράνσις Ρίτσελ, Αμερικανός εφευρέτης

1924 - Βλαντιμίρ Λένιν, Ρώσος επαναστάτης

1926 - Καμίλο Γκόλτζι, Ιταλός ιατρός

1928 - Τζορτζ Ουάσινγκτον Γκέταλς, Αμερικανός στρατιωτικός μηχανικός

1938 - Ζορζ Μελιές, Γάλλος σκηνοθέτης

1940 - Πρίγκιπας Χριστόφορος της Ελλάδας

1943 - Κωνσταντίνος Δαβάκης, Έλληνας στρατιωτικός

1950 - Τζορτζ Όργουελ, Βρετανός συγγραφέας

1958 - Θείελπις Λευκίας, Έλληνας δημοσιογράφος και πολιτικός

1959 - Σέσιλ Ντε Μιλ, Αμερικανός σκηνοθέτης

1961 - Μπλεζ Σαντράρ, Ελβετός συγγραφέας

1974 - Δημήτρης Γιαννουκάκης, Έλληνας συγγραφέας και δημοσιογράφος

1974 - Ιωάννης Μπουρνιάς, Έλληνας πολιτικός

1984 - Γκότφριντ, αρχιδούκας της Αυστρίας

1984 - Γιάννης Σκαρίμπας, Έλληνας συγγραφέας

1985 - Έντι Γκράχαμ, Αμερικανός παλαιστής

1993 - Δημήτρης Νικολαΐδης, Έλληνας ηθοποιός

1998 - Τζακ Λορντ, Αμερικανός ηθοποιός

2006 - Ιμπραΐμ Ρουγκόβα, Κοσοβάρος πολιτικός

2011 - Θεώνη Βαχλιώτη-Όλντριτζ, Ελληνίδα ενδυματολόγος

2013 - Μιχάλης Αδάμης, Έλληνας συνθέτης

2015 - Γιάννης Κοντός, Έλληνας συγγραφέας