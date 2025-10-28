Από τις 9:00 σήμερα, 28 Οκτωβρίου, έως τις 16:30, η φρεγάτα «Ψαρά» αναμένει επισκέψεις στην προβλήτα 11 του λιμανιού του Πειραιά.

«Μπορείτε να έρθετε να δείτε τα συστήματα του πλοίου και το πλήρωμα, να μιλήσετε μαζί του και να μάθετε περισσότερα για τον κόσμο των Ενόπλων Δυνάμεων και συγκεκριμένα για τον κόσμο του Πολεμικού Ναυτικού, το οποίο ταξιδεύει τις θάλασσες από τότε που υπάρχει η Ελλάδα», επεσήμανε το πρωί της 28ης Οκτωβρίου μιλώντας στο ΕΡΤnews ο Αντιπλοίαρχος Ιωσήφ Μπαζίνας.

Από τον Ατλαντικό Ωκεανό στη Μεσόγειο, από τη Μαύρη Θάλασσα στην Ερυθρά Θάλασσα και από τον Περσικό Κόλπο έως την Ινδία, ταξιδεύουν για ημέρες ή μήνες τα 204 μέλη του μόνιμου προσωπικού της φρεγάτας, εκ των οποίων το 20 – 30% είναι γυναίκες.

Η φρεγάτα συμμετέχει ανελλιπώς στην επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ασπίδες», η οποία έχει κληθεί να προστατεύσει τη ναυτιλία και τους εμπορικούς διαύλους στην Ερυθρά Θάλασσα και μάλιστα τον περασμένο Ιούλιο, αξιοποιώντας συστήματα του πλοίου και πιο συγκεκριμένα το σύστημα «Κένταυρος», ενεπλάκη με drones τα οποία βρέθηκαν στην περιοχή.