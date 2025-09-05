Σχολικό λεωφορείο εξετράπη της πορείας του και έπεσε πάνω στο προστατευτικό διάζωμα στη λεωφόρο Συγγρού. Σημειώνεται πως στο λεωφορείο επέβαινε μόνο η οδηγός του, η οποία τραυματίστηκε ελαφρά.

Λόγω του περιστατικού αυτού υπάρχει δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Συγγρού, στο ύψος της Χαροκόπου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

