1982 – Κίρστεν Ντανστ, αμερικανίδα ηθοποιός, που έγινε γνωστή από μικρή ηλικία με το «Interview with the Vampire» και πρωταγωνίστησε σε ταινίες όπως «Spider-Man», «Melancholia» και «The Power of the Dog», για το οποίο έλαβε υποψηφιότητα για Όσκαρ.