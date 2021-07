Με τη διάκριση του μάνατζερ της χρονιάς για το 2021 τιμήθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Ασφαλιστικής, κ. Σταύρος Κωνσταντάς, στο πλαίσιο του Forum επιχειρηματικής αριστείας «Diamonds of the Greek Economy 2021», που διοργάνωσε η εταιρεία New Times Publishing.

Κατά τον χαιρετισμό του στη διάρκεια της εκδήλωσης, ο κ. Κωνσταντάς, αφού εξέφρασε τις ευχαριστίες του για την διάκριση προς την Εθνική Ασφαλιστική και τον ίδιο προσωπικά, επεσήμανε ότι η Εταιρεία τα τελευταία χρόνια μέσα από ιδιαίτερα δύσκολες οικονομικές συνθήκες κατάφερε χάρη στην ισχυρή Διοικητική της ομάδα, το σύνολο του προσωπικού της και όλα τα Δίκτυα πωλήσεων, να ανταπεξέλθει με ιδιαίτερη επιτυχία. Ενίσχυε συνεχώς την θέση της στην αγορά, δημιουργώντας νέα καινοτόμα προϊόντα, ισχυροποιώντας συνεχώς την Οικονομική και Κεφαλαιακή της θέση, επιτυγχάνοντας σημαντική και επαναλαμβανόμενη κερδοφορία και παραμένοντας σταθερά αρωγός στο Κοινωνικό σύνολο, αλλά και στον Αθλητισμό, Περιβάλλον και Πολιτισμό.

«Σήμερα», τόνισε, «που η Εθνική Ασφαλιστική μπαίνει σε μια νέα φάση με την αλλαγή μετόχου, σε μια κρίσιμη στιγμή στα 130 χρόνια της ιστορίας της, βρίσκεται σε μια ισχυρή αναπτυξιακή τροχιά με ισχυρή κεφαλαιακή βάση και υψηλή σταθερή κερδοφορία».

«Σας διαβεβαιώνω ότι η Εθνική Ασφαλιστική, θα συνεχίσει να παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην Ασφαλιστική Αγορά, οδηγώντας τις εξελίξεις στον Κλάδο και στηρίζοντας την Ελληνική Οικονομία και την Κοινωνία», υπογράμμισε ο κ. Σταύρος Κωνσταντάς.

Η εκδήλωση του θεσμού επιχειρηματικών διακρίσεων «Diamonds of the Greek Economy 2021», πραγματοποιήθηκε στις 7 Ιουλίου, τηρουμένων όλων των πρωτοκόλλων προστασίας για την Covid 19.