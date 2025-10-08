Η νεότερη γενιά, η λεγόμενη Gen Z, αναγνωρίζει τη σημασία της ιδιωτικής ασφάλισης. Ωστόσο, η πολυπλοκότητα των προϊόντων και η περιορισμένη οικονομική εκπαίδευση παραμένουν βασικά εμπόδια για την πλήρη πρόσβασή της σε επαρκή κάλυψη και προστασία.

Η έρευνα της Insurance Europe σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων αναδεικνύει ένα διττό πρόβλημα: η πλειονότητα των νέων γεννημένων μεταξύ 1997 και 2010 εκτιμά την αξία της ασφάλισης για την προστασία της υγείας, της περιουσίας και του μέλλοντός τους. Όμως, η αντίληψη περί γραφειοκρατίας και πολυπλοκότητας μειώνει την προσβασιμότητά τους στα προϊόντα αυτά.

Σημαντικό εύρημα της έρευνας είναι ότι το 82% των συμμετεχόντων δηλώνει διατεθειμένο να επενδύσει περισσότερα σε ασφάλιση υψηλής ποιότητας, με το 71% να προτάσσει την πλήρη κάλυψη και το 66% την τιμή κατά την επιλογή προϊόντος.

Στη χώρα μας, η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) επιβεβαιώνει ότι η ασφαλιστική κουλτούρα των νέων εμφανίζει πιο θετικό πρόσημο σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Οι ηλικίες 25-34 θεωρούν σημαντική την ασφάλιση και εκφράζουν ικανοποίηση για την ποιότητα των υπηρεσιών. Οι προτιμήσεις επικεντρώνονται κυρίως σε προϊόντα υγείας, ενώ ένα μέρος των νέων σκέφτεται να αποκτήσει μελλοντικά συνταξιοδοτικό πρόγραμμα.

Παρά τη βελτιωμένη εικόνα, η Ελλάδα εξακολουθεί να παρουσιάζει σημαντικά ασφαλιστικά κενά. Οι Έλληνες διαθέτουν λιγότερα κεφάλαια για ιδιωτική κάλυψη συγκριτικά με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, με το προστατευτικό κενό να εκτιμάται περίπου τετραπλάσιο σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη.

Η προσέγγιση των νέων στη σύνταξη

Το 40% των νέων 18-35 ετών δεν αποταμιεύει για σύνταξη, ενώ μόνο το 65% θεωρεί σημαντικό το σχεδιασμό της μελλοντικής τους συνταξιοδότησης. Από αυτούς, περισσότεροι από τους μισούς δεν έχουν ξεκινήσει αποταμίευση. Οι κυριότεροι λόγοι για την καθυστέρηση είναι η έλλειψη χρημάτων (41%), η αίσθηση νεαρής ηλικίας (37%) και η περιορισμένη σκέψη για το θέμα (22%).

Η αντίληψη ότι η ασφάλιση είναι περίπλοκη αποτελεί βασικό εμπόδιο για τους νέους: το 70% των συμμετεχόντων θεωρεί ότι η απλούστευση διαδικασιών, η φιλικότερη ψηφιακή εμπειρία και η πιο κατανοητή ενημέρωση θα μπορούσαν να κάνουν τον κλάδο πιο προσιτό. Η αναγνωσιμότητα των πληροφοριών κατατάσσεται ακόμη υψηλότερα από την τιμή, υπογραμμίζοντας τη σημασία της εύκολης πρόσβασης και της κατανόησης των προϊόντων.

Άλλες προτάσεις των νέων περιλαμβάνουν την απλούστευση των συμβάσεων, μεγαλύτερη κάλυψη, ενίσχυση της εκπαίδευσης και της ευαισθητοποίησης, και ειδικότερη εστίαση στην προσέγγιση των νέων. Παράλληλα, το 82% δηλώνει ότι δεν έλαβε επαρκή οικονομική εκπαίδευση στο σχολείο, ενώ στην Ελλάδα πάνω από το 50% των νέων θεωρεί ότι διαθέτει ελάχιστες ή καθόλου πληροφορίες για ασφαλιστικά προϊόντα.

Η ανάλυση αυτή καταδεικνύει ότι, παρά την αναγνώριση της σημασίας της ασφάλισης από τη Gen Z, η πραγματική πρόσβαση σε κατάλληλη προστασία παραμένει περιορισμένη, κυρίως λόγω της πολυπλοκότητας και της περιορισμένης χρηματοοικονομικής γνώσης.