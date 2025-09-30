Νέα μεγέθη εγχαράσσει ο ελληνικός τουρισμός που διατηρεί τη δυναμική του μέχρι το Νοέμβριο. Η Κρήτη αποτελεί το σηματωρό αυτής της προσπάθειας ενώ το city break ειδικά στην Αθήνα απογειώνεται. «Δυνατοί» μήνες για τον ελληνικό τουρισμό αναμένονται ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος, καθώς όλο και περισσότεροι ταξιδιώτες επιλέγουν να μην ταξιδέψουν στην αιχμή της σεζόν, αποφεύγοντας τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.

Με βάση τα στοιχεία του Airdata tracker του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ), μόνο για το δίμηνο Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου έχουν προγραμματιστεί περισσότερες από 7,5 εκατ. αεροπορικές θέσεις σε διεθνείς εισερχόμενες πτήσεις, αριθμός σημαντικά αυξημένος σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Σε αριθμούς

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία που επεξεργάστηκε το ΙΝΣΕΤΕ, για τον Σεπτέμβριο, που έπεται του «θερμού» καλοκαιριού, έχουν προγραμματιστεί πάνω από 4,5 εκατ. θέσεις, αριθμός που αντιστοιχεί σε αύξηση 4,9% σε σχέση με πέρυσι. Αντίστοιχη άνοδος παρατηρείται και στον αριθμό των προγραμματισμένων αεροπορικών θέσεων του Οκτωβρίου, που ξεπερνά τις 3 εκατ.

Συγκεκριμένα, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, ο Σεπτέμβριος κατατάσσεται τρίτος με μερίδιο 15,9% πίσω από τον Ιούλιο και τον Αύγουστο που κατέχουν μερίδια 18,5% και 18,9% αντίστοιχα. Ακολούθως, ο Οκτώβριος βρίσκεται στην έκτη θέση με μερίδιο 10,6% και έπεται του Ιουνίου (15,7%) και του Μαΐου (12,3%).

Οι κορυφαίοι προορισμοί

Σε επίπεδο προορισμών, η Αθήνα βρίσκεται στην κορυφή της σχετικής λίστας με 2,6 εκατ. προγραμματισμένες αεροπορικές θέσεις για το δίμηνο Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου, αριθμός αυξημένος σε ποσοστό 7% συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του 2023.

Ακολουθεί το Ηράκλειο με 1,09 εκατ. θέσεις, καταγράφοντας άνοδο 4,9% σε ετήσια βάση και έπεται η Ρόδος με οριακή αύξηση 0,2% και 811 χιλιάδες αεροπορικές θέσεις. Την τέταρτη θέση με μεγάλη αύξηση 9,3% και 639 χιλιάδες θέσεις καταλαμβάνει η Κέρκυρα, με τη Θεσσαλονίκη να συμπληρώνει την πεντάδα με διψήφιο ποσοστό ανόδου στο 12% και 608 χιλιάδες προγραμματισμένες αεροπορικές θέσεις.

Στη δεκάδα ακολουθούν Κως, Χανιά, Ζάκυνθος, Σαντορίνη και Μύκονος. Διψήφια αρνητική απόκλιση της τάξης του 16,4% σημειώνει η Σαντορίνη, η οποία έχει πληγεί σε μεγάλο βαθμό από την έντονη σεισμική δραστηριότητα στις αρχές του έτους, ενώ μείωση κατά 2,5% καταγράφει και η Ζάκυνθος. Μικρή πτώση στο 0,4% σημειώνει η Μύκονος, με την Κω και τα Χανιά να μετρούν περισσότερες αεροπορικές θέσεις σε ποσοστό 3,1% και 4,9% αντίστοιχα.

Κρουαζιέρα

Την ομαλή μετάβαση στο νέο καθεστώς επιβολής τέλους κρουαζιέρας στην Ελλάδα χαιρέτισε ο αναπληρωτής Αντιπρόεδρος Κυβερνητικών Υποθέσεων του Royal Caribbean Group, κ. Alessandro Carollo κατά τη συνάντηση που είχε με τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Βασίλη Κικίλια και την Υπουργό Τουρισμού κα Όλγα Κεφαλογιάννη.

Στη συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε με θέμα την κρουαζιέρα στην Ελλάδα, επισημάνθηκε ότι το τέλος έχει ανταποδοτικότητα, καθώς τα έσοδα από αυτό προορίζονται για την ενίσχυση των υποδομών, των τοπικών κοινωνιών και του τουρισμού.

Επίσης, έγινε αναφορά στην ανάγκη ανάπτυξης υποδομών homeporting στον Πειραιά, που θα συμβάλλει στην εδραίωση της Αθήνας ως city break προορισμού καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Ο κ. Carollo επισήμανε ότι ο Πειραιάς ως homeport θα ενισχύσει την κρουαζιέρα εκτός υψηλής περιόδου, θα αυξήσει την επισκεψιμότητα νέων προορισμών και θα δημιουργήσει νέες κατηγορίες επισκεπτών. Συζητήθηκε επίσης η συμπερίληψη λιγότερο γνωστών ελληνικών προορισμών στα προγράμματα κρουαζιέρας για ισόρροπη κατανομή των επισκεπτών.

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Βασίλης Κικίλιας αναφέρθηκε στην ανάγκη διεύρυνσης της δραστηριότητας της κρουαζιέρας σε περισσότερους προορισμούς, πέρα από τα ήδη καθιερωμένα σημεία, προκειμένου να ενισχυθούν περιφέρειες και νησιά που διαθέτουν πλούσια δυναμική και μπορούν να προσελκύσουν νέες κατηγορίες επισκεπτών. Όπως τόνισε, «η διάχυση της κίνησης σε περισσότερα λιμάνια ενισχύει τις τοπικές κοινωνίες, δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και προσφέρει βιώσιμη ανάπτυξη σε ολόκληρη τη χώρα».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη διαχείριση των εσόδων από το τέλος κρουαζιέρας, επισημαίνοντας ότι η κατανομή τους γίνεται με δίκαιο και ισόρροπο τρόπο: το ένα τρίτο κατευθύνεται στις τοπικές κοινωνίες, το ένα τρίτο στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών και το υπόλοιπο ένα τρίτο στο Υπουργείο Τουρισμού, για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της χώρας. «Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι ωφελούνται ισότιμα, ώστε να μπορούμε να μιλάμε για πραγματικά ανταποδοτική ανάπτυξη», ανέφερε ο κ. Κικίλιας.

Η κα Όλγα Κεφαλογιάννη τόνισε ότι η βιώσιμη διαχείριση της κρουαζιέρας είναι κρίσιμη για την ανθεκτικότητα του ελληνικού τουρισμού και την ποιότητα της εμπειρίας του επισκέπτη. Σε αυτό το πλαίσιο, η επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης και στην κρουαζιέρα είναι εξαιρετικής σημασίας. Επίσης ανέφερε, ότι στρατηγικός στόχος είναι η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, που έχει ήδη διευρυνθεί έως τον Νοέμβριο. Συνεπώς, για τον εμπλουτισμό της προσφοράς και τη βελτίωση της εμπειρίας του επισκέπτη, σημαντικό είναι το άνοιγμα νέων προορισμών, η διαχείριση των ροών και του berth allocation, η ανάπτυξη θεματικών εμπειριών, καθώς και η προσέλκυση μικρότερων πλοίων με high-end επιβάτες.