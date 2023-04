Τα τηλεοπτικά νέα για το HBO Max και το HBO δεν σταματάνε ποτέ, καθώς σύμφωνα με το Lordoftheseries.gr ετοιμάζεται τηλεοπτική σειρά για το The Conjuring.

Το horror αυτό franchise που μετράει μέχρι στιγμής 8 ταινίες θα μεταφερθεί τηλεοπτικά από τον Peter Safran από κοινού με τον James Wan (σκηνοθέτη 2 ταινιών του σύμπαντος).

Δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες σχετικά με τη σειρά, παρά μόνο πως θα συνεχιστεί η ιστορία από τις ταινίες.

Οι πρώτες ταινίες επικεντρώνονται σε ένα ζευγάρι δαιμονολόγων (Patrick Wilson και Vera Farmiga), που διερευνούν παραφυσικά φαινόμενα. Στις ταινίες αυτές συμπεριλαμβάνεται και η τριλογία της Annabbelle, του The Curse of La Llorona και του The Nun.