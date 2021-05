Βρισκόμαστε μια «ανάσα» από τη φετινή Eurovision και η Stefania με τo τραγούδι της «Last Dance» είναι έτοιμη να βάλει τα δυνατά της με στόχο να ανεβάσει τη χώρα μας όσο πιο ψηλά μπορεί στη «σκάλα» της βαθμολογίας.

Πριν λοιπόν η Στεφανία Λυμπερακάκη ανέβει στη σκηνή θυμόμαστε τις πιο καλές θέσεις που πήρε η Ελλάδα στον διαγωνισμό τραγουδιού τα τελευταία χρόνια και αναπολούμε τις ελληνικές συμμετοχές που μας κάνουν περήφανους ακόμη και σήμερα.

Οι ελληνικές συμμετοχές που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ

My Number One, 2005

Θα ξεκινήσουμε κάπως ανάποδα αλλά θα θυμηθούμε την καλύτερη ελληνική συμμετοχή. Τη στιγμή που η Ελλάδα με την Έλενα Παπαρίζου βγήκε πρώτη και όλη η χώρα πανηγύριζε.

Ο στίχος το 2005 ήταν προφητικός. «You are the one, you’re my number one, anything for you ’cause you’re the one I love» τραγούδησε η Έλενα Παπαρίζου μέσα στο αστραφτερό της φόρεμα και έκανε όλη την Ευρώπη να μιλάει για τη φωνή, τον ρυθμό της αλλά και για τα καλλίγραμμα πόδια της.

Secret Combination, 2008

Το 2008 η Καλομοίρα κατέκτησε την τρίτη θέση στον διαγωνισμό τραγουδιού με το «Secret Combination» ενώ έναν χρόνο αργότερα το Βραβείο της Καλύτερης Εμφάνισης στη Eurovision. Η σκηνή γέμισε με χρώμα, λουλούδια και το Καλομοιράκι όπως την αποκαλούσαμε μάγεψε τους πάντες με το χαμόγελο και τη ζωντάνια της.

Shake It, 2004

Έναν χρόνο πριν το «My Nymber One» δηλαδή το 2004 ο Σάκης Ρουβάς βγήκε τρίτος κερδίζοντας 252 βαθμούς ανάμεσα σε 36 χώρες και συγκεντρώνοντας τη μεγαλύτερη βαθμολογία που έχει λάβει ποτέ η χώρα μας.

Die for you, 2001

H Έλενα Παπαρίζου και ο Νίκος Παναγιωτίδης ή αλλιώς οι Antique εκπροσώπησαν την Ελλάδα το 2001. Το ελληνικό συγκρότημα προερχόμενο από την Σουηδία με ελληνοαγγλικό στίχο και στους ρυθμούς του μπουζουκιού χάρισε στη χώρα μας την τρίτη θέση με 147 βαθμούς.

Όλου το κόσμου η ελπίδα, 1992

To 1992 η Κλεοπάτρα με το τραγούδι «Όλου του κόσμου η ελπίδα» κατέκτησε την 5η θέση την οποία η χώρα μας την είχε πάρει ξανά το 1977.

Μάθημα Σολφέζ, 1977

Το Μάθημα Σολφέζ ερμήνευσαν ο Πασχάλης Αρβανιτίδης, η Μαριάννα Τόλη, ο Ρόμπερτ Ουίλιαμς και η Μπέσσυ Αργυράκη.