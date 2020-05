Χάνα Κιμούρα: Νεκρή στα 22 της η Γιαπωνέζα wrestler του Netflix

Νεκρή σε ηλικία 22 ετών βρέθηκε η Γιαπωνέζα wrestler και ηθοποιός της σειράς Netflix «Terrace House: Tokyo», Χάνα Κιμούρα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η νεαρή wrestler της εταιρείας «Stardom» έθεσε η ίδια τέλος στη ζωή της μετά από bullying που δεχόταν το τελευταίο διάστημα στα social media.

Stardom fans,

We are very sorry to report that our Hana Kimura has passed away.

Please be respectful and allow some time for things to process, and keep your thoughts and prayers with her family and friends.

We appreciate your support during this difficult time.

— We Are Stardom (@we_are_stardom) May 23, 2020